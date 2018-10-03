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ДТП в Ивановском районе: пострадали 7 человек

ДТП в Ивановском районе: пострадали 7 человек
Фото: ok.ru

2 октября в 6:20 на 59 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota HiAce, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Водитель и 6 пассажиров получили различные травмы. Люди считают, что перевозчик уснул за рулем.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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По информации ИА «Амур.инфо», микроавтобусом управлял частный нелегальный перевозчик. Он вез пассажиров по маршруту Новокиевский Увал – Благовещенск. Пассажиры – жители Мазановского района.

В Новокиевском Увале авария вызвала общественный резонанс. «По поводу этой аварии весь Увал шумит. У нас в селе есть официальный таксист, который перевозит людей, и есть – нелегальный. Вот он ехал в город, 6 человек пассажиров было. Говорят, что уснул за рулем в районе села Солнечное. Там они с трассы и слетели, сейчас все в больнице», ­– пояснил житель Новокиевского Увала Андрей Одинцов.

Водитель микроавтобуса по телефону отказался рассказать, как произошла авария. Информацию о том, что перевозчик мог уснуть за рулем, его супруга назвала «догадками» и отказалась от комментариев.

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#ДТП #происшествия


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