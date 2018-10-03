Более 20 юных амурчан бесплатно прошли курс иппотерапии

Фото: youtube.com

В клубе конного туризма «КонТур» завершили сезон иппотерапии. Курс лечения лошадью в этом году прошли два десятка маленьких амурчан с нарушениями здоровья. Он для детей был бесплатным – за счет областного гранта.

У 16-летней Виолетты Зяблиной диагноз ДЦП – каждое движение ей дается с трудом. Разрабатывать мыщцы и координацию ей помогает иппотерапия. Впервые на лошадь Виолетта села три года назад. Сейчас девочка – многократный призер конных соревнований среди детей с ДЦП. Виолетта регулярно гостит в конном клубе, чтобы потренироваться и поправить здоровье.

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«В этом году редко получалось, а так я каждый год катаюсь. Лошадки добрые», – рассказала Виолетта. Первые шаги она сделала только в 14 лет. Благодаря занятиям ЛФК, массажу и иппотерапии физическое состояние девочки улучшилось.

«Мы прошлым летом занимались только иппотерапией, где-то были полноценные большие занятия, где-то сокращенные, но по ребенку видно, что стала более крепкая спина, ребенок стал ходить более ровно, вестибулярный аппарат у нее стал лучше работать. Ей очень нравится, поначалу она сильно боялась лошадей, сейчас, конечно, видно, что она с удовольствием занимается», – призналась мама девочки Екатерина Зяблина.

Занятия иппотерапией для детей с особенностями здоровья в этом году в клубе проводили бесплатно за счет гранта в 230 тысяч рублей. На эти деньги провели по 17 занятий для 20 детей с нарушениями здоровья.

«Буквально на прошлой неделе у нас жили дети. Прямо здесь, в клубе, жили дети и их родители из районов, из Свободного, Райчихинска, Новобурейского, Уруши. Мы с ними занимались иппотерапией, делали такой интенсив. Это всё делали на деньги министерства соцзащиты», – рассказала руководитель клуба конного туризма «КонТур» Ольга Дудукалова.

Завершить сезон иппотерапии в конном клубе решили праздником. Детей и взрослых катали на лошадях. На площадках работали аниматоры. Торжество стало праздником и для животных «КонТура». Лошадей, коз, гусей и другую живность гости кормили домашними овощами.

«Мы часто сюда приезжаем, просто пообщаться с животными, их здесь много, они все ручные, детишек не обижают», – рассказали постоянные гости клуба Анна и Софья Шурыгины.

Следующий сезон иппотерапии в «КонТуре» откроют в мае. Полчаса такого лечения обходится в 700 рублей. Чтобы занятия принесли пользу, нужно пройти курс – до 10 занятий. Для многих семей это дорого. Обычно иппотерапия оплачивается за счет грантов. В «КонТуре» надеются снова его выиграть.