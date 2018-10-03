Капремонт дорог Белогорска выполнен на 75 %

Капитальный ремонт дорожной сети Белогорска выполнен на 75 %. Из 21 участка, включенного в перечень ремонтных работ, 10 прошли приемку спецкомиссией. 4 октября депутаты, специалисты управления ЖКХ и управления капитального строительства с участием представителей подрядных организаций оценят качество и объем выполненных работ еще на трех объектах.

«Продолжается капитальный ремонт ул. Авиационной от Никольского шоссе до ул. Серышева с расширением проезжей части, – говорит специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Протяженность участка превышает полкилометра. На объекте специалисты завершают устройство ливневой канализации. Накануне они приступили к снятию части асфальтобетонного покрытия для устранения неровностей перед укладкой нового. Выполняется установка бордюрного камня, его протяженность составит более 1,3 километра».

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В перечне работ устройство 5 участков тротуаров. Общая площадь новых пешеходных дорожек составит около 800 квадратных метров. После завершения работ подрядчику предстоит выполнить ремонт проезжей части, карманов автобусных остановок, автостоянок и съездов к прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в связи со сложностью в организации работ по капитальному ремонту дороги участок улицы Авиационной от Никольского шоссе до улицы Серышева полностью перекрыт для движения транспорта до завершения ремонта. Ориентировочно, его окончание запланировано на 14 октября. На время ремонтных работ автовладельцам рекомендовано заранее продумать маршруты своего движения. Информация об изменении в организации пассажирских перевозок по маршрутам № 5, 5Д, 6, 7, 11 и 22 на время ремонтных работ размещена на автобусных остановках и в автобусах. Узнать о маршруте движения транспортных средств можно по телефону: 2-37-11.

В 2018 году в Белогорске планируется выполнить капремонт 21 участка дорожной сети в разных районах города. Общая протяженность дорог составит более 6,7 километра. На эти цели будет направлено 110 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.