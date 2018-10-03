Фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей обнаружили в благовещенском банке

Фото: rossoshru.ru

В Амурской области выявили факт фальшивомонетничества. В полицию обратились сотрудники одного из банков. Они обнаружили купюру номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

Полицейские изъяли сомнительную банкноту. Исследование подтвердило, что Гознак не создавал данную купюру. Технология ее изготовления полностью отличается.

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Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители ищут фальшивомонетчиков. Сотрудники полиции призывают жителей быть внимательными при совершении сделок в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми и на рынках.

Информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации. Правоохранители напоминают, что при обнаружении подозрительных банкнот нужно сразу обращаться в полицию по телефонам: 02 или 59-40-59, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.