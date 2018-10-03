В Ивановке полицейские изъяли у гражданина героин

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Полицейские Ивановского района получили информацию о том, что житель одного из сел может иметь при себе наркотики. После его задержания сообщение подтвердилось. В ходе досмотра в кармане одежды задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный свёрток, в котором находилось вещество бежевого цвета.

Проведенное исследование показало, что изъятое является героином, весом более 7 граммов. Следственным отделом ОМВД России по Ивановскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин