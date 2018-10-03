Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 0

В Приамурье ждут женщину-космонавта, Героя России Елену Кондакову

В Приамурье ждут женщину-космонавта, Героя России Елену Кондакову
Фото: ria.ru

11 октября в Благовещенске стартует всероссийский молодежный космический фестиваль «КосмоФест Восточный». Организованное Амурским госуниверситетом мероприятие пройдет в четвертый раз. В этом году на «КосмоФест» должна приехать Герой России Елена Кондакова.

За время существования в космическом фестивале успели поучаствовать более 5 тысяч россиян из разных уголков страны. В этом году в Благовещенске соберутся представители Республик Башкортостан и Крым, Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, Тверской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Курганской, Московской, Ленинградской и других областей.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Мероприятие этого года было решено приурочить к 20-летию запуска первого модуля Международной космической станции. Кроме того, главной темой деловой программы станет развитие ЗАТО Циолковский как современного наукограда России. Представители молодежи примут участие в стратегической сессии по разработке концепции по превращению города в современный «умный» населенный пункт, построенный по современным урбанистическим технологиям.

Образовательные площадки «КосмоФеста» впервые разместятся за пределами Благовещенска и Циолковского. На базе школ Амурской области будет организован «Единый космический урок» для ребят, мечтающих связать свою профессию с развитием отечественной космонавтики.

Также в планах организовать онлайн-сессию «Мой профессиональный путь», в которой примет участие летчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова – первая в истории пилотируемой космонавтики и в настоящее время единственная отечественная женщина-космонавт, совершившая длительный полет в космос.

Жители Благовещенска во время фестиваля смогут посетить открытое образовательное пространство «Космическая аллея» на базе Общественно-культурного центра, которое будет разделено на несколько тематических зон. Все желающие познакомятся с перспективными космическими разработками, окунутся в мир виртуальной реальности, примерят настоящий скафандр «Сокол».

Посетители площадок также смогут заработать криптовалюту Cosmocoin, созданную для фестиваля авторами представленного на Восточном экономическом форуме «амуркоина». Ее можно будет получить за пройденные в дни «КосмоФеста» шаги и обменять на различные сувениры, сообщает пресс-служба Амурского госуниверситета.

Просмотров всего: 135

#визиты #космодром #космос


Спорт

Хоккеисты космодрома Восточный поборются за кубок Благовещенска
Общество 1

Спутник для изучения полярных сияний могут запустить с Восточного
Общество

На содержание космодрома Восточный в 2018 году потратят 2,3 миллиарда рублей
Общество

В Благовещенск приехала китайская делегация во главе с заммэра Хэйхэ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь