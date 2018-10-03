Бывшие арендаторы «Реала» рассказали, как вышли из положения после закрытия центра

Пока в Благовещенске длится судебная эпопея, связанная с закрытием ТРЦ «Реал», его бывшие арендаторы были вынуждены искать альтернативу. Кто-то нашел новое помещение, кто-то занялся фри-лансом – удаленной работой. Некоторые из тех, кто работал в «Реале» до внезапного и незапланированного закрытия, с нетерпением ждут, когда его двери официально распахнутся вновь.

Пока же официально большой торговый центр закрыт как для посетителей, так и для арендаторов. В популярном электронном справочнике уже нет контактов известного в городе фитнес-клуба, большого супермаркета детских вещей, занимавшего немалую площадь на втором этаже, нет контактов и других отделов – поменьше.

Еще указан номер телефона большого супермаркета, который был на первом этаже «Реала». Но на том конце провода звонящих оповещают, что «абонент временно недоступен». Насколько временно закрылись этот и другие магазины центра, сейчас гадают многие. На последнем заседании суда открыть «Реал» вновь не разрешили. Объясняют тем, что собственники здания до сих пор не устранили нарушения требований пожарной безопасности.

Таким образом, большое здание простаивает уже пятый месяц. Если бы не внезапное закрытие, в августе там открылся бы новый пивной бар, рассказал представитель заведения.

Открыть его собирались в той самой пристройке, которую затем пришлось убрать. На тот момент, когда центр закрыли, в будущем заведении как раз проводились работы. Сколько именно средств было вложено, представитель озвучивать не стал. Заявил, что требовать эти деньги назад все равно не собирается.

«Я никому ни на кого не жалуюсь. Они сами пролетели, а я же человек, сам предприниматель, и знаю, что это такое. Поэтому не хочу ни на кого давить. Если бы они мне это место не дали, а дали другому, тогда бы другой разговор был. А так и говорить не о чем», – сказал собеседник. Он уточнил, что свое заведение они открыли в другом месте и под другим названием.

Также в здании ТРЦ ранее арендовали офисы для сотрудников информационно-развлекательного портала и рекламного агентства. Их представители в телефонном разговоре рассказали, что после закрытия сотрудники стали работать удаленно – в интернете. Тем более что род деятельности это позволяет.

Магазин детских вещей, только в гораздо более скромном варианте, переехал в здание строительной ярмарки на улице Мухина. Там им выделили помещение. Об этом еще в середине июня покупателей проинформировали на официальной странице «Реала» в социальной сети. Однако официально работающий на Мухина магазин – совершенно другое юридическое лицо.

Представитель зоомагазина, который также располагался в «Реале», общаться с корреспондентом Амур.инфо отказался. В конце июля на странице ТРЦ в социальной сети было объявление этого магазина о продаже животных по закупочным ценам. В качестве причины зоораспродажу объясняли ремонтом.

На одном из форумов горожане делятся информацией, куда съехали остальные арендаторы. Выяснилось, что специалисты детского медцентра, который ранее располагался в ТРЦ, теперь принимают в разных клиниках города.

«Вместе мы теперь соберемся, только когда "Реал" откроют. А когда это будет, непонятно» – поделилась одна из сотрудниц.

Пока прекратил свое существование и известный в городе фитнес-клуб, который также находился в «Реале». Его тренеры после того, как центр закрыли, также были вынуждены искать работу в других спортклубах.

«Для нас всех это стало большой неожиданностью. 25 мая в 17:30 пришел администратор, и нам сказали покинуть помещение. Время я запомнила, потому что как раз пришла моя клиентка на тренировку. Все было культурно, никакого захвата здания не было. Зал закрыли, но мы какое-то время даже не верили. Конечно, не хотелось ни одного дня терять, даже часа. Нам сказали разъезжаться, а также что, скорее всего, зал будет закрыт до понедельника. Мы вообще все расстроились, что столько дней потеряем», – рассказала Юлия Вахтерова, которая работала в фитнес-клубе тренером.

Что будет потеряно столько дней, на тот момент никто даже не догадывался. В социальной сети клуба клиентов несколько раз информировали о переносе сроков открытия. И какое-то время и клиенты, и их тренеры терпеливо ждали. Но каждое судебное заседание оттягивало открытие. Поэтому тренеры и их подопечные вскоре начали подыскивать новые места для работы и занятий.

«Мы начали подыскивать места. А устраиваться в спортзал, сами понимаете, это конкуренты, – не очень легко. И для меня было удивлением, хотя агрессивно никогда никто не был настроен, но некоторые залы приняли нас на ура. Хозяин одного из залов на Мухина сказал, что они все понимают. Пустил нас в тренерскую, сказал: "Приходите со своими клиентами". Сказал, что делиться ничем не надо, что клиенты только будут платить за вход, а дальше по персональным тренировкам вы работаете самостоятельно. В общем, с пониманием и сочувствием отнеслись. Некоторые же воспользовались ситуацией. Один зал тут же написал объявление: "Меняем абонемент чужого зала на свой". Но это не очень красиво смотрелось, конечно», – считает Юлия.

Девушка является именитой спортсменкой. У нее много титулов – от рекордсменки мира по тяге, приседу, троеборью до судьи международной категории. В итоге она, как и ее бывшие коллеги, подыскала зал, в котором может тренироваться сама и тренировать других. Вынужденная смена места работы подтолкнула ее к открытию собственной фитнес-студии. Но, как только откроется зал в «Реале», она собирается туда вернуться.

«Когда устраивалась, меня спросили: "Если "Реал" откроется, вы туда вернетесь?" Я честно ответила, что да, как только "Реал" открывается, мы уходим к себе домой. Потому что нас там все устраивало. Работать там было и, надеюсь, еще будет, одно удовольствие. О многом говорит уже то, что за пять лет работы ни один официальный тренер оттуда сам не ушел. Несколько человек ушли только по причине переезда. Обо всех новостях, связанных с "Реалом", я узнаю из СМИ. И даже сама заходила и видела, что там делаются ремонтные работы, что люди работают», – рассказала Юлия.

О том, что именно делается и каковы перспективы, пока неизвестно. Отвечать на вопросы корреспондента Амур.инфо представитель «Реала» отказалась. В любом случае, у собственников здания есть право обжаловать решение областного суда. Или устранить все нарушения, на которые указывает прокуратура, чтобы ни у надзорного, ни у судебного органа больше не возникло никаких вопросов. И некоторые из тех, кто работал в торговом центре надеются, что когда-нибудь это все-таки случится.