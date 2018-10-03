Получение посылок с помощью электронной подписи стало популярным у амурчан

Фото: retail-loyalty.org

Амурская область стала одним из 18 российских регионов, где в почтовых отделениях начали внедрять новый сервис несколько месяцев назад. На сегодняшний день более 33 тысяч амурчан воспользовались простой электронной подписью, чтобы получить свои посылки и заказные письма, не требующие оплаты. Только в Благовещенске более 10 тысяч клиентов решили отказаться от заполнения бумажных извещений в пользу цифровой услуги, сообщает пресс-центр УФПС Амурской области.

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Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России (pochta.ru/support/office-services/sms-registration) или в любом почтовом отделении Приамурья. В анкете указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет нужно однократно предъявить оператору паспорт.

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки достаточно назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Всего же по стране более миллиона россиян получают свои отправления с помощью простой электронной подписи, выдано уже 7 миллионов посылок и регистрируемой письменной корреспонденции.