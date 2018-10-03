В Белогорье в течение октября завершат ремонт амбулатории
В здании амбулатории в Белогорье практически завершен ремонт второго этажа. Площадь двух этажей – 570 квадратных метров. На работы выделили 2,5 миллиона рублей.
В здании заменили полы, оштукатурили стены, сделали финишные работы. Фасад был отремонтирован раньше – наружные работы включали в себя сооружение отмостки, штукатурку, покраску. Сейчас здесь идет монтаж пожарно-охранной сигнализации. Начались ремонтные работы на первом этаже.
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«Здесь размещаются офис врача общей практики поликлиники № 2 и офис врача детской городской клинической больницы. То есть ведут прием врачи взрослой и детской поликлиник. По поручению губернатора Василия Орлова мы реализовываем мероприятия по развитию первичного звена и приведению в порядок амбулаторно-поликлинической службы», – сообщил областной министр здравоохранения Андрей Субботин.
Планируется привести в надлежащее техническое состояние и в надлежащий вид белогорьевское подразделение. Фасад уже готов, ведутся работы в кабинетах, коридорах, на лестничных проемах, в регистратуре.
«Офис должен соответствовать современным требованиям, для этого необходимо хорошо отладить работу всех комплексов, включая информационный, поскольку во многом именно IT-технологии обеспечивают комфорт пациентов на всех этапах обращения в амбулаторию – от выдачи талона до заполнения медицинской карты. Расширяем и спектр физиолечения. Перед нами стояла задача обеспечить детское население физиотерапией. К концу года местное население здесь будет охвачено и диагностикой, и лечением», – отметил министр.
Приписного населения в амбулатории – чуть более 3 000 человек, из которых детей порядка 600.
«На базе амбулатории прием ведет наш участковый педиатр. Кроме того, здесь находится прививочный кабинет. Я надеюсь, что после проведенного здесь масштабного ремонта маленьким пациентам села Белогорье будет в этой амбулатории намного комфортнее и удобнее», – считает главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.
В амбулатории прием ведут акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, участковые терапевты.
«Оборудование здесь соответствует офису врача общей практики. Имеется дневной стационар на пять коек, где жители села получают лечение не выезжая в город. Забор крови осуществляется регулярно, дважды в неделю. Раз в месяц, а при необходимости и чаще здесь организовано обследование на ЭКГ и УЗИ-диагностика, – рассказал главный врач городской поликлиники № 2 Сергей Сластин. – Регистратура функционирует в рамках программы цифровизации – как и все другие наши подразделения».
Ремонт в амбулатории будет полностью завершен в октябре, сообщает пресс-служба областного правительства.
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