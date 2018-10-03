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3октября
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сегодня, 15:45 2

Создатель интернета задумал новый проект

Создатель интернета задумал новый проект
Фото: nemiga.info

Создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) представил новую структуру Inrupt. В рамках проекта будут созданы приложения, передающие юзерам право самостоятельно хранить свои данные.

Inrupt обеспечит коммерческую сторону масштабного проекта Solid, над которым команда Бернерса-Ли работает уже несколько лет. Эта платформа с открытым кодом позволяет всем юзерам выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

Этот принцип идет вразрез с существующими правилами хранения данных в сети, где все пользователи отдают личную информацию крупным IT-компаниям – поисковикам, соцсетям, мессенджерам. Корпорации являются монополистами, удерживающими все данные на своих серверах. Это делает массивы данных уязвимыми для хакерских атак.

Solid является инструментом для обмена данными и их хранения в DWeb или децентрализованном интернете. В такой системе информация будет передаваться, минуя серверы. Это, по мнению сторонников данной системы, минимизирует вмешательство корпорации и государства в жизнь юзеров. Ранее Бернерс-Ли неоднократно заявлял, что именно в таком виде и задумывал интернет несколько десятков лет назад, сообщает «Газета.ру».

«Несмотря на все хорошее, чего мы достигли, интернет превратился в двигатель неравенства и разделения под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных целей», – сообщил Бернерс-Ли. По его мнению, именно сейчас наступил критический и переломный момент в истории мировой сети, когда следует поменять ее уклад.

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#интернет #технологии


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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    22 минуты назад

    Возьми напили CD-R диск и положи в стол и никто не узнает что там.

  • barbar

    barbar
    38 секунд назад

    нечто вроде Freenet?

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