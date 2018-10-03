На реке Селемдже начал работу долгожданный паром

«Жителей поселка Ивановский через Селемджу теперь возит паром "Дагмара". В поселке около 400 жителей, сообщение через реку – только паром, лодки и зимник. Старый паром пришел в негодность. Без него люди были отрезаны от большой земли. На новый область дала 38 миллионов. Закрыли одну большую проблему этой территории. Командировка в Мазанию», – написал Василий Орлов, опубликовав несколько фотографий.

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Пользователи между тем отметили, что здесь необходимо построить мост.

Пассажировместимость нового судна – 10 человек. Его габаритная длина составляет 19,7 метра, ширина – 9,2 метра, высота борта – полтора метра, а грузоподъемность – 22 тонны, сообщало Амур.инфо. Паром построен на Благовещенском судостроительном заводе, на эти цели правительством региона было выделено около 38 миллионов рублей.

«Мы очень благодарны за оказанную поддержку. Раньше здесь работал старый паром, но он вышел из строя, пришлось организовать лодочное сообщение. Но на лодке не перевезешь транспорт, не транспортируешь тяжелобольного человека. Конечно, паром был необходим. Новое судно замечательно справляется со своими задачами. Название для него выбирали сами жители и остановились на старинном топониме "Дагмара"», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области главу Мазановского района Михаила Пивеня.

Паром делает 5 рейсов в будние дни и 3 рейса – в выходные. В одну сторону судно идет около 15 минут и около 5 минут по течению – в другую. Когда на реке встает лед, начинается движение по «зимнику».

Также Василий Орлов в рамках визита в Мазановский район осмотрел участки, подтопленные во время обильных дождей этим летом.

В районе уже восстановлены мосты, поврежденные во время подъема рек. На эти цели выделялись средства из бюджета области. Через реку Кишка, которая разлилась в Новокиевском Увале, проложен железный армейский мост, приобретенный за счет районного бюджета.

Губернатор посетил дома двух семей, поврежденные стихией. Жители отметили, что им своевременно были выделены средства – по 70 тысяч на восстановление и приобретение необходимых вещей, а также осуществлена компенсационная выплата по утрате урожая (10 тысяч рублей), пишет пресс-служба регионального правительства.

Житель одного из пострадавших домов Василий Коноплёв пожаловался на то, что дом может быть пригоден для жилья только после капремонта.

«Сейчас важно понять, сколько стоит этот ремонт, определиться со сметой. Тогда мы сможем определиться с механизмом оказания поддержки», – отметил губернатор. В ближайшее время житель Новокиевского Увала предоставит в районную администрацию все расчеты.

Фото: instagram.com/va.orlov, amurobl.ru