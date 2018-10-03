Мэром Свободного хочет стать предприниматель из села Малая Сазанка

Фото: alekseevsk.ru

На пост градоначальника Свободного претендует жительница Свободненского района Татьяна Майорова. Документы, необходимые при выдвижении кандидата, в городской избирательной комиссии приняли 2 октября.

Татьяна Майорова не указала свою партийную принадлежность, в выборах она планирует участвовать как самовыдвиженец. На сайте областной избирательной комиссии сообщается, что Майорова ­­– индивидуальный предприниматель, живёт в селе Малая Сазанка. В 2006 году она окончила Дальневосточную академию государственной службы.

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Как пояснила ИА «Амур.инфо» председатель избирательной комиссии Свободного Елена Гулахсзян, до 12 октября включительно Татьяна Майорова должна предоставить от 200 до 220 подписей в свою поддержку, после этого будет приниматься решение о регистрации кандидата. В ближайшее время в Свободном ожидается выдвижение еще одного кандидата.

Ранее ИА «Амур.инфо» сообщало, что за пост градоначальника готова побороться представитель ЛДПР, председатель комитета по вопросам предпринимательства Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук.

Этим вечером с кандидатурой на должность мэра должны определиться и коммунисты. Выбирать из троих претендентов они будут на партийной конференции путем тайного голосования. Один из возможных кандидатов от КПРФ ­­– депутат Свободненского городского Совета Андрей Мирошин.

До 21 октября все желающие участвовать в выборах главы города должны быть зарегистрированы. Выбирать нового мэра жители Свободного будут 11 ноября.

Сейчас муниципалитетом руководит исполняющий обязанности Владимир Константинов. Предыдущий градоначальник, Юрий Романов, ушел в отставку в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.