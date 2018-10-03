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сегодня, 15:27 13

Мэром Свободного хочет стать предприниматель из села Малая Сазанка

Мэром Свободного хочет стать предприниматель из села Малая Сазанка
Фото: alekseevsk.ru

На пост градоначальника Свободного претендует жительница Свободненского района Татьяна Майорова. Документы, необходимые при выдвижении кандидата, в городской избирательной комиссии приняли 2 октября.

Татьяна Майорова не указала свою партийную принадлежность, в выборах она планирует участвовать как самовыдвиженец. На сайте областной избирательной комиссии сообщается, что Майорова ­­– индивидуальный предприниматель, живёт в селе Малая Сазанка. В 2006 году она окончила Дальневосточную академию государственной службы.

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Как пояснила ИА «Амур.инфо» председатель избирательной комиссии Свободного Елена Гулахсзян, до 12 октября включительно Татьяна Майорова должна предоставить от 200 до 220 подписей в свою поддержку, после этого будет приниматься решение о регистрации кандидата. В ближайшее время в Свободном ожидается выдвижение еще одного кандидата.

Ранее ИА «Амур.инфо» сообщало, что за пост градоначальника готова побороться представитель ЛДПР, председатель комитета по вопросам предпринимательства Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук.

Этим вечером с кандидатурой на должность мэра должны определиться и коммунисты. Выбирать из троих претендентов они будут на партийной конференции путем тайного голосования. Один из возможных кандидатов от КПРФ ­­– депутат Свободненского городского Совета Андрей Мирошин.

До 21 октября все желающие участвовать в выборах главы города должны быть зарегистрированы. Выбирать нового мэра жители Свободного будут 11 ноября.

Сейчас муниципалитетом руководит исполняющий обязанности Владимир Константинов. Предыдущий градоначальник, Юрий Романов, ушел в отставку в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

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#выборы #городская власть #Свободный


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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Свободный, удиви нас

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    3 часа назад

    Да уж...

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    воо берем попкорн занимем места свободный барбара началася новый сезон серия 1

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    3 часа назад

    Ну понятное дело почему она туда лезет, таки предприниматель, почву хочет себе подготовить

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Ну хотеть и мочь, то как бы разное, пускай хочет, на здоровье!

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Майорова - член ЛДПР. Уж если у Петайчук ничтожен шанс стать главой города, то о Майоровой, как о возможной главе города, просто смешно говорить.

    Короче - интриги, интриги и интриги....

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я сама

    Майорова - член ЛДПР. Уж если у Петайчук ничтожен шанс стать главой города, то о Майоровой, как о возможной главе города, просто смешно говорить.

    Короче - интриги, интриги и интриги....



    Технический кандидат.



    (Мы говорим Едро, подразумеваем ЛДПРу,Мы говорим ЛДПРа, подразумеваем Едро.)



  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    опять бизнесмены-воры-демократы лезут

    ! Верните Великий СССР, чтобы на пенсию можно было в Москву летать! Как при Брежневе!

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Хмык

    Я сама

    Майорова - член ЛДПР. Уж если у Петайчук ничтожен шанс стать главой города, то о Майоровой, как о возможной главе города, просто смешно говорить.

    Короче - интриги, интриги и интриги....



    Технический кандидат.

    (Мы говорим Едро, подразумеваем ЛДПРу,Мы говорим ЛДПРа, подразумеваем Едро.)



    Это понятно))

    Непонятно мне другое - голоса в чью, возможно, пользу она хочет оттянуть на себя?

  • придумщик

    придумщик
    1 час назад

    Кукумбер

    опять бизнесмены-воры-демократы лезут ! Верните Великий СССР, чтобы на пенсию можно было в Москву летать! Как при Брежневе!



    Напоминаю цену билета в СССР, в одну сторону Благовещенск-Москва: 97 рублей 70 копеек. (Да и гостиницу, меньше чем за 10-15, не найдёшь)

    Отец (ему 74 года) летал, несколько месяцев назад, за 5600 руб., туда и обратно.

    Или Вам к Брежневу необходимо слетать? И если у Вас пенсия, меньше 20 тыр.,- плохо Вы работали товарищ-нытик.

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    ой зря вы пятайчук недооцениваете

    над мирошиным тоже 10 ржали и говорили шизик) а как обделались этож вооще

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Аня2828

    ой зря вы пятайчук недооцениваете над мирошиным тоже 10 ржали и говорили шизик) а как обделались этож вооще



    Вы ничего не путаете? Мирошина кто-то называл шизиком???

    Были споры, непонятие и неприятие, но...чтобы "шизик"?!

    А Петайчук чего оценивать? Она сама себя оценила, отказавшись от депутатского мандата, выбрав собственный комфорт, хотя, когда вступала в борьбу за мандат, прекрасно осознавала что её ожидает в случае её избрания депутатом

  • oenesterov

    oenesterov
    20 минут назад

    придумщик

    Кукумбер

    опять бизнесмены-воры-демократы лезут ! Верните Великий СССР, чтобы на пенсию можно было в Москву летать! Как при Брежневе!



    Напоминаю цену билета в СССР, в одну сторону Благовещенск-Москва: 97 рублей 70 копеек. (Да и гостиницу, меньше чем за 10-15, не найдёшь)

    Отец (ему 74 года) летал, несколько месяцев назад, за 5600 руб., туда и обратно.

    Или Вам к Брежневу необходимо слетать? И если у Вас пенсия, меньше 20 тыр.,- плохо Вы работали товарищ-нытик.



    с каждым годом количество благ, которые мог себе позволить советский пенсионер, будет расти. Лет через 10 сказочники скажут, что на пенсию можно было Жигули купить.



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