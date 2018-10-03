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Амурские спортсмены победили на соревнованиях по киокушинкай карате в Китае

Амурские спортсмены победили на соревнованиях по киокушинкай карате в Китае
Фото Амурской региональной корпорации Киокушинкай-кан

С 1 по 3 октября в городе Нанкин прошли открытый чемпионат и первенство Китая по киокушинкай карате. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов, среди которых были и амурчане.

От Приамурья в Нанкине участвовала команда Амурской региональной корпорации Киокушинкай-кан, под руководством шихана Анатолия Фесенко, в составе 3 человек. Коллектив сумел показать достойный результат.

Так, среди мужчин в весовой категории до 70 килограммов Леонид Горопашный занял первое место (тренер Андрей Кондратьев). В категории до 80 килограммов золото взял Андрей Марченко (тренер Андрей Кондратьев). Наконец, в абсолютной весовой категории второе место досталось Андрею Степину (тренер Анатолий Фесенко), сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурской региональной корпорации Киокушинкай-кан.

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#Китай #спорт

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