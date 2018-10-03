СМИ: правительство РФ готовится к отказу от доллара
Правительство России разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны. Как рассказали источники The Bell, проект готовится на основании предложений главы ВТБ Андрея Костина. При этом запрета на расчеты в долларах не будет.
«Через одну-две недели документ должен утвердить премьер Дмитрий Медведев», – утверждает один собеседников издания, пишет «Коммерсант».
Источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса, рассказал, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет». Он уточнил, что упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах и облегчение валютного контроля.
Также один из собеседников The Bell отметил, что в обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. По его словам, цель правительства – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.
План по дедолларизации экономики представил глава ВТБ Андрей Костин. В соответствии с ним предполагается ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты и перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию. По мнению Костина, в качестве альтернативных доллару валют могли бы быть использованы евро, юань и рубль. Идеи господина Костина поддержали глава Минэкономики Максим Орешкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.
Позже господин Костин заявил, что его предложения в целом поддержал и президент России Владимир Путин. Глава ВТБ при этом отмечал, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос дедолларизации стоит на повестке дня не только в России, но и в других странах.
На днях глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом с программной речью, заявил о необходимости лишения американского доллара статуса главной мировой валюты. По его словам, «лицом и инструментом новой суверенной Европы» должен стать евро.
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