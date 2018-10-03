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сегодня, 14:49 15

СМИ: правительство РФ готовится к отказу от доллара

СМИ: правительство РФ готовится к отказу от доллара
Фото: ИА PrimaMediа

Правительство России разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны. Как рассказали источники The Bell, проект готовится на основании предложений главы ВТБ Андрея Костина. При этом запрета на расчеты в долларах не будет.

«Через одну-две недели документ должен утвердить премьер Дмитрий Медведев», – утверждает один собеседников издания, пишет «Коммерсант».

Источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса, рассказал, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет». Он уточнил, что упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах и облегчение валютного контроля.

Также один из собеседников The Bell отметил, что в обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. По его словам, цель правительства – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

План по дедолларизации экономики представил глава ВТБ Андрей Костин. В соответствии с ним предполагается ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты и перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию. По мнению Костина, в качестве альтернативных доллару валют могли бы быть использованы евро, юань и рубль. Идеи господина Костина поддержали глава Минэкономики Максим Орешкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Позже господин Костин заявил, что его предложения в целом поддержал и президент России Владимир Путин. Глава ВТБ при этом отмечал, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос дедолларизации стоит на повестке дня не только в России, но и в других странах.

На днях глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом с программной речью, заявил о необходимости лишения американского доллара статуса главной мировой валюты. По его словам, «лицом и инструментом новой суверенной Европы» должен стать евро.

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#финансы #экономика


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Комментарии
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  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    4 часа назад

    Ну и правильно зачем нам эта пендосская валюта

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    "В соответствии с ним предполагается ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты и перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию".

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Ход мысли верный, но как всегда накосячат.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Натворят они делов. Ещё не хватало, чтобы вонючее китайское быдло нами и всем миром управляло.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    удален

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    ограничится тем, что валютные вклады рублями выдавать будут, по специальному, принятому указом президента курсу, все к тому идет

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Sah

    ограничится тем, что валютные вклады рублями выдавать будут, по специальному, принятому указом президента курсу, все к тому идет



    это где будут выдвать, в Панаме - рашадоллары вроде все там сконцентрированы

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 часа назад

    DeaD МорозСказала Оля постирав трусы китайского производства


    :) :)

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 часа назад

    Это очень правильное решение, но как бы войны не получилось - американцам развязали руки. Для многих стран одна лишь угроза дедолоризации закончилась плачевно - последний пример Ливия. Думаю государство пойдет на усиление всех позиций чтобы не допустить революции и достойно ответить на любые попытки военных действий.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    удален

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    а само правительство будет хранить в иностранных банках в иностранной валюте )))

  • КП

    КП
    2 часа назад

    GnOmE

    а само правительство будет хранить в иностранных банках в иностранной валюте )))



    Тут такое дело, что американцы запрещают расчёт в долларах пяти крупнейшим банкам РФ. А так как транзакции проходят через их сервера, на дурачка проскочить не получится. Придётся дедолларизироваться. Куда они пойдут? В евро, в юани? Не в рубли точно.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Правительство? От доллера? И когда Димитрий пойдёт продавать свои баксы из под своей подушки? Рогозин там? Или Шувалов какой? Или они давно в ойры перешли? И с русскоговорящей Анджелой Меркель догозарились?

  • Витком

    Витком
    25 минут назад

    Кстати,если что-это мечта Трампа,чтобы страны отказывались от доллара, так как это даст толчок развитию реальных секторов экономики США

  • barbar

    barbar
    4 минуты назад

    После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на 4,5 млрд долларов, ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес 2.2 млрд долларов убытков

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