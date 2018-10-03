В Приамурье задержали двоих парней с рюкзаком конопли

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Амурской области

В Приамурье сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны двое молодых людей. У парней при себе имелся рюкзак с коноплей. Теперь в инциденте будет разбираться полиция.

Правоохранители ехали на служебном автомобиле, когда им поступила информация о том, что со стороны села Антоновка Завитинского района по дороге идут двое мужчин с черным наполненным рюкзаком. Проследовав в указанном направлении, в районе нулевого километра автодороги Райчихинск – Завитинск сотрудники заметили двух молодых людей, подходящих под описание. В руках одного из них был рюкзак.

При виде патрульного автомобиля неизвестные заметно занервничали: стали оглядываться по сторонам и ускорили шаг, но были задержаны. В ходе непродолжительной беседы полицейские установили личности задержанных. На вопрос стражей порядка о содержимом рюкзака, они пояснили, что в нем находится пакет с дикорастущей коноплей, которую они собрали для собственного употребления.

В ходе досмотра в присутствии понятых сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы (СОГ) изъяли растительную массу с характерным запахом дикорастущей конопли весом около 400 граммов. Задержанных передали СОГ для дальнейшего разбирательства. Изъятое направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Амурской области.