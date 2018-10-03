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сегодня, 14:19 4

В Приамурье задержали двоих парней с рюкзаком конопли

В Приамурье задержали двоих парней с рюкзаком конопли
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Амурской области

В Приамурье сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны двое молодых людей. У парней при себе имелся рюкзак с коноплей. Теперь в инциденте будет разбираться полиция.

Правоохранители ехали на служебном автомобиле, когда им поступила информация о том, что со стороны села Антоновка Завитинского района по дороге идут двое мужчин с черным наполненным рюкзаком. Проследовав в указанном направлении, в районе нулевого километра автодороги Райчихинск – Завитинск сотрудники заметили двух молодых людей, подходящих под описание. В руках одного из них был рюкзак.

При виде патрульного автомобиля неизвестные заметно занервничали: стали оглядываться по сторонам и ускорили шаг, но были задержаны. В ходе непродолжительной беседы полицейские установили личности задержанных. На вопрос стражей порядка о содержимом рюкзака, они пояснили, что в нем находится пакет с дикорастущей коноплей, которую они собрали для собственного употребления.

В ходе досмотра в присутствии понятых сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы (СОГ) изъяли растительную массу с характерным запахом дикорастущей конопли весом около 400 граммов. Задержанных передали СОГ для дальнейшего разбирательства. Изъятое направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Амурской области.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    5 часов назад

    а на фото те самые парни? :)

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    4 часа назад

    AmurLand

    а на фото те самые парни? :)



    ух какая дикая шутка, давай еще

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    предотвратили ужасное преступление

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    Лучше бы пенсионерам раздали!

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