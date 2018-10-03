В Тындинском районе восстановили мост и участок дороги

В Тындинском районе на 28-м километре автомобильной дороги Восточный – Маревый восстановлен 12-метровый мост. В нормативное состояние привели также 8-километровый участок автодороги – от моста до железнодорожного переезда.

В июне этого года администрацией Тындинского района было заключено два муниципальных контракта. Один из них – на выполнение работ по приведению в нормативное состояние моста через ручей. Сумма контракта составила 4 633 589 рублей. Подрядчик – ООО «ДЭП № 208» – должен был выполнить работы до 31 октября 2018 года. Но восстановить мост удалось уже ко 2 октября. Его длина 12 метров, он деревянный с металлической пролетной конструкцией, колесоотбойником и перилами.

Второй контракт был заключен на приведение в нормативное состояние участка автомобильной дороги Восточный – Маревый с 28 по 36 километры. ИП Кураленко М.С. должен был до 30 сентября восстановить 8 километров дороги за 6 600 000 рублей. На участке рабочие отсыпали 6 100 кубометров песчано-гравийной смеси, произвели устройство водоотводных канав, установили одну новую водопропускную трубу и очистили уже имеющиеся.

B планах администрации Тындинского района – дальнейшее восстановление мостов и участков дорог в восточном направлении. В настоящее время реализуется еще один муниципальный контракт – производятся работы на участке автомобильной дороги от Дипкуна до Унахи протяжённостью три километра. Срок исполнения – 1 ноября 2018 года.