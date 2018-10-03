Тепло не уходит из Приамурья: прогноз погоды на 4 октября

Фото: www.distilledwaterassociation.org

4 октября в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 2-7, местами с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 2...7, местами – до 5 градусов.

Днем на улице будет 17...22, местами по северу – около 10 градусов выше нуля. В Благовещенске ночью и днем преимущественно ясно, без осадков. Южный, юго-восточный ветер разгонится до 1-6, днем – до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 5...7, днем – 21...23 градуса со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

Нина Гвоздкова