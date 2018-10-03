Новорожденный ребенок выпал с пятого этажа и выжил

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В Таиланде новорожденная девочка пережила падение из окна пятого этажа. Трагедии не произошло благодаря банановым листьям.

Инцидент произошел в провинции Самутпракан в понедельник, 1 октября. Местные жители услышали детский плач из банановых зарослей за домом и перелезли через забор. Там они обнаружили новорожденную девочку с необрезанной пуповиной. Она лежала на земле в окружении поломанных банановых листьев, спасших ее от смерти. Ребенок не пострадал и отделался несколькими царапинами и укусами комаров, живущих в зарослях.

Полиция считает, что ребенка выкинула из окна его мать. Соседи рассказали, что в комнате, окно которой выходило к зарослям, жила беременная юная девушка. Сотрудники полиции разыскивают ее, ей могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство, сообщает «Лента.ру».

Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В конце сентября в Астане мужчина поймал семилетнего ребенка, который решил выйти погулять через окно десятого этажа. Ребенок и мужчина не пострадали.