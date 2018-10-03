Созданный в Приамурье ролик о динозаврах участвует в международном конкурсе (видео)

Сотрудники Палеонтологического музея Амурского научного центра ДВО РАН совместно с ассоциацией кинолюбителей Амурской области создали ролик о благовещенских динозаврах. Сейчас видео участвует в международном конкурсе «Снимай науку!», организаторы которого – телеканал «Наука» и Министерство образования и науки РФ.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» заведующая Палеонтологическим музеем Ольга Сашнина, они принимают участие в данном конкурсе впервые. Сейчас созданный видеоролик принят организаторами и размещен на сайте Naukatv.ru. «Там несколько номинаций, мы подали в номинацию "Научпоп", то есть "Научная популяризация"», – говорит Ольга Владимировна.

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Видеоролики оценивает как зрительское жюри – за них можно проголосовать на сайте, – так и профессиональное жюри, отмечает она.

Видео из Приамурья содержит элементы компьютерной графики. В ролике снялся юный благовещенец Артем Мейдич.

На сайте Naukatv.ru сказано, что проект был запущен в 2017 году. В первый же год своего существования конкурс привлек более 200 авторов из шести стран мира (Эстонии, Латвии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана) и 67 регионов России.

По итогам зрительского голосования на сайте будут определены по три победителя в каждой номинации, еще одного победителя в каждой номинации выберет жюри, состоящее из научных журналистов и популяризаторов науки.

«Проводя конкурс "Снимай науку!", мы преследуем очень конкретную цель – найти талантливых авторов, способных преподносить науку ярко и доступно, – рассказывает генеральный директор канала "Наука" Григорий Ковбасюк. – Один из победителей первого сезона Александр Иванов уже снимает документальный цикл для нашего канала. Такую же возможность мы предоставим одному из победителей второго сезона».

Видео: naukatv.ru