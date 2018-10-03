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сегодня, 13:08 0

В Зейском районе судимого мужчину обвиняют в неуважении к суду

В Зейском районе судимого мужчину обвиняют в неуважении к суду
Фото: r28.fssprus.ru

В Зейском районе мужчина, который ранее был осужден по статье «Убийство» и отбыл наказание, находясь в зале суда, оскорбил участника судебного разбирательства. Он нецензурно бранился и неоднократно оскорбил должностное лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей.

На этот раз мужчина выступил в роли заявителя. Во время судебного заседания он оскорбил должностное лицо, принимавшее участие в рассмотрении его заявления.

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На замечания суда нарушитель не отреагировал и продолжил браниться и сыпать оскорблениями. Судебный пристав по ОУПДС, находящийся в зале, предупредил мужчину об ответственности за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Однако нарушитель не унимался.

Пристав усмотрел в действиях заявителя признаки состава преступления и сообщил об этом старшему судебному приставу территориального отдела судебных приставов. Дознаватель отдела провел доследственную проверку. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Неуважение к суду». Начато расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до четырех месяцев, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды


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