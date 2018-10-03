Путин заявил, что федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионной реформы

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На совещании с правительством президент РФ сообщил, что поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования. На ближайшие 6 лет понадобится более 500 миллиардов рублей.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — цитирует Путина ТАСС .

До появления президентских поправок министр труда РФ Максим Топилин сообщал, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 триллиона рублей. Эти средства должны были направить на повышение пенсий – в среднем до 20 тысяч рублей. Однако предложения Путина значительно сократили экономию. В 2019 году федеральный бюджет планирует выделить Пенсионному фонду России на обязательное пенсионное страхование больше 1 триллиона рублей.

Заявление президента прокомментировали в ОПФР по Амурской области: «Если исходить из поправок к законопроекту, которые есть сегодня, то в следующем году порог пенсионного возраста отодвинулся бы для 2,5 тысячи жителей Амурской области. В пересчете на средний размер пенсии, это бы уменьшило расходы на выплату пенсий в 2019 году на 200-250 миллиона рублей. Но при этом правительством РФ анонсирована индексация неработающим пенсионерам. Параметры нам еще не доведены, поэтому насколько здесь вырастут расходы, не ясно. Кроме того, естественно, потребуются расходы на заявленное сопровождение поправок — на переобучение граждан предпенсионного возраста, например, и так далее. На уровне регионов общий экономический эффект от принятия поправок не может быть понятен, так как реализацией будут заниматься разные ведомства, и это уже макроэкономические расчеты, которые ведутся федеральным центром».

По данным Амурстата, в Приамурье число пенсионеров продолжает расти. С 2000 года удельный вес жителей старше трудоспособного возраста увеличился с 15,6 % до 23,0 %. По последнему прогнозу Росстата, к 2020 году в Амурской области демографическая нагрузка со стороны пенсионеров увеличится до 428 человек, к 2025 году — до 449 человек на 1 000 жителей трудоспособного возраста.

3 октября Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит изменения в пенсионное законодательство.