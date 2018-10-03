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сегодня, 12:09 18

Путин заявил, что федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионной реформы

Путин заявил, что федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионной реформы
Фото: мояпенсияв.рф

На совещании с правительством президент РФ сообщил, что поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования. На ближайшие 6 лет понадобится более 500 миллиардов рублей.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — цитирует Путина ТАСС .

До появления президентских поправок министр труда РФ Максим Топилин сообщал, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 триллиона рублей. Эти средства должны были направить на повышение пенсий – в среднем до 20 тысяч рублей. Однако предложения Путина значительно сократили экономию. В 2019 году федеральный бюджет планирует выделить Пенсионному фонду России на обязательное пенсионное страхование больше 1 триллиона рублей.

Заявление президента прокомментировали в ОПФР по Амурской области: «Если исходить из поправок к законопроекту, которые есть сегодня, то в следующем году порог пенсионного возраста отодвинулся бы для 2,5 тысячи жителей Амурской области. В пересчете на средний размер пенсии, это бы уменьшило расходы на выплату пенсий в 2019 году на 200-250 миллиона рублей. Но при этом правительством РФ анонсирована индексация неработающим пенсионерам. Параметры нам еще не доведены, поэтому насколько здесь вырастут расходы, не ясно. Кроме того, естественно, потребуются расходы на заявленное сопровождение поправок — на переобучение граждан предпенсионного возраста, например, и так далее. На уровне регионов общий экономический эффект от принятия поправок не может быть понятен, так как реализацией будут заниматься разные ведомства, и это уже макроэкономические расчеты, которые ведутся федеральным центром».

По данным Амурстата, в Приамурье число пенсионеров продолжает расти. С 2000 года удельный вес жителей старше трудоспособного возраста увеличился с 15,6 % до 23,0 %. По последнему прогнозу Росстата, к 2020 году в Амурской области демографическая нагрузка со стороны пенсионеров увеличится до 428 человек, к 2025 году — до 449 человек на 1 000 жителей трудоспособного возраста.

3 октября Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит изменения в пенсионное законодательство.

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#пенсии #российская власть #финансы


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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    К чему тогда весь этот балаган?

    Или Володя снова лапшу на уши вешает.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Не ту страну назвали Гондурасом

  • Наталья КЧ

    Наталья КЧ
    1 час назад

    А кто тогда получит?

  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Живет в своем раю и у него все отлично или врёт, как всегда. Давно не верю ни единому его слову.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    А нафига тогда было огород городить?

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Может соображать начал, чего наворотили и еще больше наворотят? И закон НЕ ПОДПИШЕТ!!!!

    Ибо народ сумлеваться конкретно начал - А ЦАРЬ НАСТОЯЩИЙ????

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Как говорится - "продвигали (закон) - веселились, подсчитали - прослезились!"

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    Повод появляется - еще где-то у народа денег отобрать.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Не люблю ругаться, но окромя как дебилами назвать этих считальщиков, не могу!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    эх провалили коммунисты пенсионный референдум-попиарились перед выборами и затихли

  • ay

    ay
    1 час назад



    Повод появляется - еще где-то у народа денег отобрать.



    Солидарен во мнении.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Серго Сергеевич

    Повод появляется - еще где-то у народа денег отобрать.



    Скорее всего, закон утвердят, но при этом скажут - поскольку федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионный реформы, пенсии неработающим пенсионерам повышать не с чего.... все, "финита ля комедия"

    Да, в правительстве те еще "щетоводы" (по другому не скажешь) сидят

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    50 минут назад

    сделайте чемпионат по хоккею, и еще на 5 лет поднимите

  • DrDimon

    DrDimon
    44 минуты назад

    Н.В.

    Живет в своем раю и у него все отлично или врёт, как всегда. Давно не верю ни единому его слову.



    Я думаю, он от этого жутко расстроился.

  • DrDimon

    DrDimon
    40 минут назад

    physic1

    Может соображать начал, чего наворотили и еще больше наворотят? И закон НЕ ПОДПИШЕТ!!!! Ибо народ сумлеваться конкретно начал - А ЦАРЬ НАСТОЯЩИЙ????



    В спектакле "Хороший царь и плохие бояре" началось очередное действие.

    Тут кто-то "считальщиков" дебилами назвал. Ну-ну...

  • ay

    ay
    22 минуты назад



    Тут кто-то "считальщиков" дебилами назвал. Ну-ну...



    Ну, не дебилы, а моральные уроды точно. Измываются над нищающим населением как хотят.

  • fon

    fon
    14 минут назад

    Президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

    Амуринфо, откеля инфа, что Путин заявил, что федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионной реформы?

  • Daniil

    Daniil
    3 минуты назад

    fon

    Президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

    Амуринфо, откеля инфа, что Путин заявил, что федеральный бюджет не получит выгоды от пенсионной реформы?



    да получит конечно. для того оно и делается. не будет госбюджета стоящего -ничего не будет. и пенсий в конце концов тоже.



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