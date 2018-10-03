Зампред Владислав Бакуменко больше не работает в областном правительстве

Заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко покинул свой пост. После избрания нового губернатора он написал заявление об уходе, и с 1 октября не является членом правительства. Владиславу Владимировичу 68 лет, но он заявил, что еще собирается потрудиться на пользу Амурской области.

Владислав Бакуменко был назначен на должность зампреда в мае 2013 года, и в сфере его контроля находилось сельское хозяйство. На этой должности чиновник находился при двух губернаторах: Олеге Кожемяко и Александре Козлове. До этого он четыре срока избирался на должность главы Ивановского района.

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Подать заявление об уходе Владислав Бакуменко должен был по закону – в связи с окончанием срока полномочий предыдущего губернатора и избранием нового. С 1 октября он больше не занимает эту должность. Сейчас экс-зампред находится в отпуске. За годы работы у него накопилось 130 дней заслуженного отдыха. Но сам Владислав Владимирович признался, что отдохнет где-то около месяца, а затем снова приступит к работе.

«Мне предложили работу в Москве, в министерстве сельского хозяйства, – рассказал чиновник корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Однако я не поеду, поэтому от предложения уже отказался. Решил, что буду работать здесь, в Амурской области».

Владислав Бакуменко добавил, что у него есть местные предложения, но он решил сначала немного отдохнуть. Почти наверняка он будет работать в сельском хозяйстве. «Потому что это мое, родное», – добавил экс-зампред.

Свою работу в должности зампреда – куратора аграрной сферы жизни Приамурья – он оценивает положительно.

«Я доволен развитием сельского хозяйства в Приамурье. Когда я пришел, сельское хозяйство занимало 8 % в валовом объеме, а сейчас – 20 %. У нас 4-е место в России по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Второе – по увеличению продукции растениеводства. Я доволен сельским хозяйством, как отраслью в целом. Есть в этом и какой-то мой вклад. Конечно, это общий коллективный труд, который привел вот к таким результатам. Думаю, сказать, что сегодня сельское хозяйство в Амурской области на подъеме – это будет правильно», – подытожил Владислав Бакуменко.

Несмотря на пенсионный возраст – 68 лет – он не собирается на заслуженный отдых. «Думаю, что я еще смогу помочь нашим аграриям своей работой», – считает Владислав Владимирович.