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сегодня, 12:13 8

Зампред Владислав Бакуменко больше не работает в областном правительстве

Зампред Владислав Бакуменко больше не работает в областном правительстве

Заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко покинул свой пост. После избрания нового губернатора он написал заявление об уходе, и с 1 октября не является членом правительства. Владиславу Владимировичу 68 лет, но он заявил, что еще собирается потрудиться на пользу Амурской области.

Владислав Бакуменко был назначен на должность зампреда в мае 2013 года, и в сфере его контроля находилось сельское хозяйство. На этой должности чиновник находился при двух губернаторах: Олеге Кожемяко и Александре Козлове. До этого он четыре срока избирался на должность главы Ивановского района.

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Подать заявление об уходе Владислав Бакуменко должен был по закону – в связи с окончанием срока полномочий предыдущего губернатора и избранием нового. С 1 октября он больше не занимает эту должность. Сейчас экс-зампред находится в отпуске. За годы работы у него накопилось 130 дней заслуженного отдыха. Но сам Владислав Владимирович признался, что отдохнет где-то около месяца, а затем снова приступит к работе.

«Мне предложили работу в Москве, в министерстве сельского хозяйства, – рассказал чиновник корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Однако я не поеду, поэтому от предложения уже отказался. Решил, что буду работать здесь, в Амурской области».

Владислав Бакуменко добавил, что у него есть местные предложения, но он решил сначала немного отдохнуть. Почти наверняка он будет работать в сельском хозяйстве. «Потому что это мое, родное», – добавил экс-зампред.

Свою работу в должности зампреда – куратора аграрной сферы жизни Приамурья – он оценивает положительно.

«Я доволен развитием сельского хозяйства в Приамурье. Когда я пришел, сельское хозяйство занимало 8 % в валовом объеме, а сейчас – 20 %. У нас 4-е место в России по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Второе – по увеличению продукции растениеводства. Я доволен сельским хозяйством, как отраслью в целом. Есть в этом и какой-то мой вклад. Конечно, это общий коллективный труд, который привел вот к таким результатам. Думаю, сказать, что сегодня сельское хозяйство в Амурской области на подъеме – это будет правильно», – подытожил Владислав Бакуменко.

Несмотря на пенсионный возраст – 68 лет – он не собирается на заслуженный отдых. «Думаю, что я еще смогу помочь нашим аграриям своей работой», – считает Владислав Владимирович.

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#областная власть #сельское хозяйство


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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    да кому он нужен, пониы какието , те кому предлагают молча уезжают, а не сетуют мол я такой весь на расхват но не пойду))

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Согласна, бред какой-то, успакойте пенсионера пусть уже дома сидит правнуков воспитывает

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    о нем всегда слышала отзывы как о грамотном специалисте в с/х.

    может человек хочет работать там где больше всего разбирается .

  • Tandem

    Tandem
    1 час назад

    В Архаринский район, там пойменных земли поднять какую-нибудь Аркадьевку, Отважное. Вот и будет РЕСПЕКТище!

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Очередной протиратель штанов, покидает правительство с которого толку было как с козла молока, раз уж про с/х начали! Есть профильные министерства с министрами и замами, с какой целью раздули штат зампредов вообще не понятно!

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "но он решил сразу решение не принимать" - шедевральный речевой оборот!! Редакторы, ау.....

  • Маша Сидорова

    Маша Сидорова
    1 час назад

    По идее все козловские зампреды должны так поступить.

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Не ему спасибо а фермерам и прочим компаниям кто поднял валовый доход а он заслуги себе приписал ай яяй.

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