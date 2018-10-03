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3октября
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сегодня, 11:35 2

В Благовещенске появились верблюды (видео)

В Благовещенске появились верблюды (видео)
Кадр: видео instagram.com/skaner_dtp28

ИА «Сканер» 3 октября опубликовало в своем Инстаграме необычное видео. На парковке Общественно-культурного центра Благовещенска были замечены верблюды.

На кадрах видны четыре животных. Они стоят на привязи и едят траву. «Типичный Благовещенск, центр города», – слышен за кадром мужской голос.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

В Общественно-культурном центре ИА «Амур.инфо» пояснили, что в Благовещенск 3 октября приехал цирк, и животные, по-видимому, принадлежат ему. Цирк будет выступать на территории ОКЦ с 5 по 21 октября. «Билеты продаются не в кассе ОКЦ. Касса цирка находится на территории Общественно-культурного центра», – отметила собеседница.

С представителем самого цирка связаться по телефону не удалось.

Кстати, в конце XIX начале XX века этих животных в Благовещенске использовали как транспортное средство. Привозили их из Китая и Монголии. Караваны верблюдов, перевозящих товары для приискателей не были экзотической особенностью и не удивляли благовещенского обывателя, сообщает сайт геоамур.рф.

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#животные


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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    37 минут назад

    Сейчас роль верблюдов играет население страны...

  • OB-1

    OB-1
    2 минуты назад

    какие милахи)

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