В Благовещенске появились верблюды (видео)

Кадр: видео instagram.com/skaner_dtp28

ИА «Сканер» 3 октября опубликовало в своем Инстаграме необычное видео. На парковке Общественно-культурного центра Благовещенска были замечены верблюды.

На кадрах видны четыре животных. Они стоят на привязи и едят траву. «Типичный Благовещенск, центр города», – слышен за кадром мужской голос.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

В Общественно-культурном центре ИА «Амур.инфо» пояснили, что в Благовещенск 3 октября приехал цирк, и животные, по-видимому, принадлежат ему. Цирк будет выступать на территории ОКЦ с 5 по 21 октября. «Билеты продаются не в кассе ОКЦ. Касса цирка находится на территории Общественно-культурного центра», – отметила собеседница.

С представителем самого цирка связаться по телефону не удалось.

Кстати, в конце XIX начале XX века этих животных в Благовещенске использовали как транспортное средство. Привозили их из Китая и Монголии. Караваны верблюдов, перевозящих товары для приискателей не были экзотической особенностью и не удивляли благовещенского обывателя, сообщает сайт геоамур.рф.