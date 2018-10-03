В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: энергоснабжение малого предпринимательства
В среду, 3 октября, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в очередном выпуске программы «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым» обсудят актуальные вопросы поставки электроэнергии субъектам малого предпринимательства в Амурской области.
Гостем студии будет директор филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.
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Вечером в эфир выйдет программа «Близко к сердцу». Ее героем станет председатель общественной организации «Мир без границ» Татьяна Каримова. Проведет программу Екатерина Кузьмина.
Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).
Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.
Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.
Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.
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