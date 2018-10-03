Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 0

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: энергоснабжение малого предпринимательства

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: энергоснабжение малого предпринимательства

В среду, 3 октября, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в очередном выпуске программы «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым» обсудят актуальные вопросы поставки электроэнергии субъектам малого предпринимательства в Амурской области.

Гостем студии будет директор филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Вечером в эфир выйдет программа «Близко к сердцу». Ее героем станет председатель общественной организации «Мир без границ» Татьяна Каримова. Проведет программу Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

Просмотров всего: 331

#СМИ


Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: Всероссийский экономический диктант
Эхо Москвы

Тема дневного «Эха Москвы в Благовещенске» – областной форум приемных семей
Эхо Москвы 1

В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» всё о госреестре ЗАГС
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о мировых танцевальных рекордах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь