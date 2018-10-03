Почта доставляла посылку с книгами 20 лет

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Жительница штата Флорида Вера Уолкер (Vera Walker) 20 лет ждала посылку с детскими книгами. Пенсионерка заказала детские книги для четырехлетней внучки, но теперь их читает правнук.

Американка из города Орландо заказала для своей четырехлетней внучки несколько книг известного в Америке детского писателя Доктора Сьюза в 1998 году. Посылка долгое время не приходила, и Уолкер просто забыла про нее. В результате книги доставили в конце сентября 2018 года. «Я открыла посылку, взглянула на дату и закричала от неожиданности», – призналась женщина.

Почта объяснила задержку тем, что посылка застряла в старом почтовом ящике. Уолкер отнеслась к ситуации с юмором и рассказала, что теперь книги с удовольствием читает ее пятилетний правнук, сообщает GFAclaims.com.