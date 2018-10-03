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сегодня, 11:04 3

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по благоустройству территорий

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по благоустройству территорий
Фото: mirdorog36.ru

Общий бюджет проекта формирования комфортной городской среды в России в 2018 году превысит 50 миллиардов рублей. Всего в этом году на территории трех тысяч муниципалитетов благоустроят более 22 тысяч территорий. Об этом 2 октября поведал замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Были названы и регионы-лидеры по благоустройству, в их числе – Амурская область.

Как пишет пресс-служба Минстроя РФ, предприятия и компании все чаще принимают участие в проектах благоустройства, обустраивая прилегающие территории, поддерживая создание новых общественных пространств, выделяя финансирование на благоустройство дворов. Общая сумма инвестиций предприятий и общественных организаций в благоустройство по итогам года составит порядка 1 миллиарда рублей. Например, в Оренбурге по инициативе предпринимателя и за его собственные средства благоустроен сквер. Общий бюджет проекта составил порядка 700 тысяч рублей, а администрация города оказала организационную поддержку.

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По словам замминистра Андрея Чибиса, в 2018 году россияне очень активно участвовали в реализации проекта формирования комфортной городской среды.

«Вовлечение бизнеса, объединений и граждан в принятие решений и выполнение благоустройства – важнейшее условие проекта. И мы видим, что в тех регионах, где работа с жителями выстроена лучше всего, высок и уровень выполнения работ, и их качество», – подчеркнул Чибис.

Замминистра отметил, что, по состоянию на сентябрь, наилучшая ситуация по основным показателям выполнения проекта (уровень контрактования, ход выполнения и завершения строительных работ) отмечена в 11 регионах страны. Так, в Самарской области, Красноярском крае, Республике Бурятия и Томской области уровень выполнения планов этого года составил более 90 %.

Высокий уровень выполнения программы отмечен в Чеченской Республике, Нижегородской, Ивановской, Тамбовской, Саратовской, Новосибирской, Амурской областях.

«К сожалению, есть и регионы, отстающие в выполнении работ, и я обращаю особое внимание региональных властей – за каждый факт срыва сроков регионы будут оштрафованы, причем это будет касаться не только возврата части субсидии 2018 года, но и сокращения объема выделяемых средств в последующие шесть лет», – отметил Андрей Чибис.

В числе отстающих регионов были названы Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Забайкальский край.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    52 минуты назад

    неужели в стране всё так плохо?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    46 минут назад

    Братеев1

    неужели в стране всё так плохо?



    Это особенности статистики и отчетности.

  • V.M.

    V.M.
    44 минуты назад

    Согласна, наши чиновники- лидеры по умению составлять

    нужные отчеты.

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