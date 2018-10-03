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Многодетной матери из Новокиевки после наводнения дали новое жилье

Многодетной матери из Новокиевки после наводнения дали новое жилье
Фото: ria.ru

Мать четверых детей из Мазановского района, дом которой затопило во время наводнения, просила материальную помощь, а получила квартиру. Проверку жилищных условий семьи провела прокуратура на основании материала ИА «Амур.инфо».

Как сообщала ИА «Амур.инфо», жительница села Новокиевка Мазановского района воспитывает в одиночку четверых сыновей. Старший, 17-летний, является лежачим инвалидом. Летом дом многодетной семьи пострадал от наводнения. Женщину признали пострадавшей и назначили ей материальную помощь, однако, по ее словам, этих денег ей не хватит на восстановление жилья и подготовку детей к школе. Кроме того, особой заботы требует лежачий сын-инвалид.

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Прокуратура Мазановского района провела проверку публикации ИА «Амур.инфо». Она установила, что в жилом доме, не пригодном для проживания, на момент проверки проживает заявительница с четырьмя несовершеннолетними детьми, один из которых – инвалид с детства.

Должностные лица органа опеки и попечительства управления образования администрации Мазановского района не приняли необходимые меры по защите прав и законных интересов указанных несовершеннолетних детей.

Прокурор внес в адрес начальника управления образования района представление, по результатам рассмотрения которого семью переселили в благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным требованиям.

За допущенные нарушения законодательства специалист органа опеки и попечительства Мазановского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #соцзащита


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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Прокуроры красавцы, а они не спросили, куда делось то жилье, которое УЖЕ ВЫДАВАЛОСЬ? "Министерство социальной защиты населения Амурской области прокомментировало ситуацию жительницы села Новокиевка Мазановского района. Как сообщало ИА «Амур.инфо», накануне многодетная сельчанка обратилась за помощью в связи с тем, что ее дом и огород пострадали от паводка.

    Как сообщает ведомство, в 2014 году Светлана Беседина купила два жилых дома на деньги, полученные в качестве компенсации за ущерб от наводнения 2013 года. Но один дом амурчанка продала, второй передала старшим детям, а сама с сыновьями, один из которых инвалид, осталась жить в старом доме". если дети несовершеннолетние, может, стоит задать вопрос органам опеки, почему они закрывают глаза на то, что мать держит детей в сыром помещении при том, что жилье у ней есть?

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