Многодетной матери из Новокиевки после наводнения дали новое жилье

Фото: ria.ru

Мать четверых детей из Мазановского района, дом которой затопило во время наводнения, просила материальную помощь, а получила квартиру. Проверку жилищных условий семьи провела прокуратура на основании материала ИА «Амур.инфо».

Как сообщала ИА «Амур.инфо», жительница села Новокиевка Мазановского района воспитывает в одиночку четверых сыновей. Старший, 17-летний, является лежачим инвалидом. Летом дом многодетной семьи пострадал от наводнения. Женщину признали пострадавшей и назначили ей материальную помощь, однако, по ее словам, этих денег ей не хватит на восстановление жилья и подготовку детей к школе. Кроме того, особой заботы требует лежачий сын-инвалид.

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Прокуратура Мазановского района провела проверку публикации ИА «Амур.инфо». Она установила, что в жилом доме, не пригодном для проживания, на момент проверки проживает заявительница с четырьмя несовершеннолетними детьми, один из которых – инвалид с детства.

Должностные лица органа опеки и попечительства управления образования администрации Мазановского района не приняли необходимые меры по защите прав и законных интересов указанных несовершеннолетних детей.

Прокурор внес в адрес начальника управления образования района представление, по результатам рассмотрения которого семью переселили в благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным требованиям.

За допущенные нарушения законодательства специалист органа опеки и попечительства Мазановского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.