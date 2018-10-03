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3октября
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сегодня, 10:09 5

Депутат Госдумы Андрей Кузьмин вошел в состав комитета по делам национальностей

Депутат Госдумы Андрей Кузьмин вошел в состав комитета по делам национальностей
Фото: gosrf.ru

Депутат Андрей Кузьмин сейчас находится в Амурской области – в Госдуме проходит региональная неделя, когда все депутаты работают в своих субъектах. 6 октября Кузьмин отправится в Москву для участия в заседаниях и парламентских слушаниях.

Как прокомментировал «Коммерсанту» первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин: «Фракция заинтересована, чтобы Андрей Кузьмин вошел в комитет по делам национальностей – там у нас нет ни одного представителя».

Андрей Альбертович пояснил ИА «Амур.инфо», что проблематика, обсуждаемая на комитете актуальна для многонациональной Амурской области, где среди населения представлены в том числе коренные малочисленные народы. Также амурский депутат намерен посещать заседания комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Мандат депутата Государственной думы РФ Андрей Кузьмин получил 18 сентября на заседании избирательной комиссии Амурской области. На выборах 9 сентября Андрей Кузьмин от ЛДПР набрал более 30 % голосов, обогнав своих соперников Татьяну Ракутину от КПРФ, Кирилла Зимина от «Справедливой России», Геннадия Гамзу от «Коммунистов России» и Галину Никишину от Партии пенсионеров.

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#политика #российская власть


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Это как раз его тема!..

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    то есть он уже себя ранее проявил по это теме?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Он не раз задавался национальным вопросом в частных беседах и в поездках, которые бывали по партийной линии.

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    1 час назад

    Этот клоун ряженный что обещал? "Ибудетпорядок" Какие национальности? Орочоны и эвенки? У среди них порядок наведет? Его амурцы для чего выбрали? Представлять их интересы в госдуме. А он чего там "чудит"? Еще бы в комитет виноградарства затесался бы..чудик.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Для всяких тупиц с дивана. Проблема РУССКИХ это не проблема национальностей? Уничтожение населения властью с передача ресурсов Китаю это ли нее проблема?.. По наберут ДИБИЛОВ в аналитики, те и пишут свои тупые комментарии.

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