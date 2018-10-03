Депутат Госдумы Андрей Кузьмин вошел в состав комитета по делам национальностей

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Депутат Андрей Кузьмин сейчас находится в Амурской области – в Госдуме проходит региональная неделя, когда все депутаты работают в своих субъектах. 6 октября Кузьмин отправится в Москву для участия в заседаниях и парламентских слушаниях.

Как прокомментировал «Коммерсанту» первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин: «Фракция заинтересована, чтобы Андрей Кузьмин вошел в комитет по делам национальностей – там у нас нет ни одного представителя».

Андрей Альбертович пояснил ИА «Амур.инфо», что проблематика, обсуждаемая на комитете актуальна для многонациональной Амурской области, где среди населения представлены в том числе коренные малочисленные народы. Также амурский депутат намерен посещать заседания комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Мандат депутата Государственной думы РФ Андрей Кузьмин получил 18 сентября на заседании избирательной комиссии Амурской области. На выборах 9 сентября Андрей Кузьмин от ЛДПР набрал более 30 % голосов, обогнав своих соперников Татьяну Ракутину от КПРФ, Кирилла Зимина от «Справедливой России», Геннадия Гамзу от «Коммунистов России» и Галину Никишину от Партии пенсионеров.