Амурчане заключили соглашения на поставку рыбы и морепродуктов с Сахалина

Фото: rb.ru

Предприниматели Амурской области побывали с бизнес-миссией в Южно-Сахалинске. С 26 по 28 сентября бизнесмены знакомились с местным производством, делились опытом и налаживали контакты с островными коллегами.

Организовал бизнес-миссию Центр поддержки предпринимательства Амурской области. В поездку отправились представители 5 компаний – рыбопереработчики, сельхозтоваропроизводители, специалисты сферы оптово-розничной торговли.

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На острове состоялась встреча амурских и сахалинских предпринимателей. Они презентовали друг другу свои предприятия и продукцию, которую производят. Бизнесмены Сахалина поделились инновациями в сфере изготовления быстрых горячих обедов в специальных упаковках, которые достаточно разогреть в микроволновой печи или на водяной бане. Вместо привычной лапши быстрого приготовления гурманам предлагают борщ со свежей капустой и мясом, бефстроганов, запеканку и другие вкусности. Также гостям из Приамурья предложили продегустировать кальмара, приготовленного по японской технологии, пишет пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Амурчане, в свою очередь, поделились опытом создания в регионе фермы по выращиванию индюков, рассказали о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в Приамурье.

«Мы до сих пор общаемся с одним представителем сахалинской компании, помогаем им в вопросах сотрудничества с Китаем. Им интересно, но очень сложно. Они не до конца понимают специфику, как и что делать. И если рассматривать перспективы сотрудничества, то им нужно везти туда человека, который организовали бы консалтинг в сфере таможенного оформления и так далее, это будет востребовано», – рассказал участник бизнес-миссии, управляющий розничной сетью «Троя» Николай Коробушкин.

Особый интерес у амурчан вызвало посещение рыбоперерабатывающих предприятий Сахалина. Предприниматели побывали на ООО «Янтарное» и ООО «Сахаэкспопродукт» (Южно-Сахалинск), где познакомились с технологиями производства и ассортиментом выпускаемой рыбной продукции.

«Очень интересно, какие-то моменты тоже у себя будем внедрять. Мы приобрели неплохое партнерство – предприниматели с Сахалина будут поставлять нам рыбу и морепродукты. У нас, конечно, уже есть свои отлаженные связи, но спрос на продукцию большой и прямые поставки с острова не помешают. Будем работать», – поделился руководитель амурской рыбной компании «Дельфин» Сергей Луценко.

Индивидуальный предприниматель Наталья Удалова также занимается в Амурской области переработкой и консервированием рыбы, ракообразных, моллюсков. Продукцию реализуют в торговых точках в Свободном, Благовещенске, Шимановске, Сковородинском, Тындинском районах. Сейчас с новыми партнерами ведут переговоры о поставках сахалинской рыбы.

«Мы вернулись из бизнес-миссии и уже понимаем, что в следующем году будем полностью переоборудовать свой цех. Увидели технологический процесс на сахалинских предприятиях и решили немного модернизировать свое производство. К слову, рыба, как изначально многие думают, там не на много дороже. Вполне можно работать с поставщиками и брать сырье хорошего качества практически с самого моря», – рассказал о поездке представитель ИП Геннадий Удалов.

Всего по результатам бизнес-миссии в Южно-Сахалинск заключено 3 соглашения о намерениях на поставку рыбы и морепродуктов в Амурскую область.

«Это наш первый, пробный выезд, и самое главное, что отметили наши предприниматели, – высокий уровень организации мероприятия. Перед участниками бизнес-миссии фактически были открыты все двери. Нас очень радушно встречали и охотно делились своими технологиями, что, кстати, не все любят делать из-за большой конкуренции. Я считаю, что миссия удалась. Это отличный формат общения и возможность расширить охват предприятий – потенциальных партнеров. Когда мы сами приезжаем, на месте есть возможность встретиться с представителями самых разных компаний. В этот раз, к примеру, на встрече присутствовали 11 субъектов МСП Сахалинской области», – рассказала заместитель исполнительного директора НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области» Наталья Черных.

Центр поддержки предпринимательства Амурской области был создан в июне 2017 года. Центром оказывается широкий спектр консультационных услуг по вопросам начала ведения бизнеса, финансового планирования, маркетингового сопровождения, бизнес-планирования, патентно-лицензионного сопровождения, сертификации товаров и услуг, иных услуг в целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. За это время его услугами воспользовались около 2 500 субъектов МСП. Более подробная информация – на сайте amurfondgarant.ru.