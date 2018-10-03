Сразу двух амурских футболистов дисквалифицировали за агрессию в одном матче
Два футболиста – клубов «Благовещенск» и «Белогорец» – были дисквалифицированы за неспортивное поведение во время одной игры. Агрессивным оказался один из заключительных матчей чемпионата Амурской области. Решение о дисквалификации вынес контрольно-дисциплинарный комитет Амурского футбольного союза.
Заседание комитета состоялось в понедельник, 1 октября.
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Игрока ФК «Благовещенск» Романа Сычева за удар соперника во время матча дисквалифицировали на три очередные игры турниров (соревнований) проводимые под эгидой Амурского футбольного союза по футболу.
И за агрессивное поведение в этом же матче игрока команды «Белогорец» Сергея Гришкова дисквалифицировали на четыре очередные игры турниров (соревнований) АФС.
Кстати, матч между этими командами закончился победой ФК «Благовещенск» – 2:0.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», чемпионат Амурской области по футболу уже завершился. Чемпионом стала команда из Благовещенска «Максинтер».
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