В Благовещенске до вечера отключили светофор на одном из перекрестков

Фото: inserpuhov.ru

Утром 3 октября в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что в настоящее время не работает светофор, расположенный на пересечении улиц Театральной и Конной. Эти сведения подтвердили в пресс-службе администрации города.

Информагентству сообщили, что отключение светофора на данном перекрестке связано с проведением плановых работ. Электронный регулировщик, как предполагается, не будет работать до 17:00 3 октября.

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#транспорт

Александр Авдеев