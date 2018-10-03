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сегодня, 10:09 3

В Благовещенске до вечера отключили светофор на одном из перекрестков

В Благовещенске до вечера отключили светофор на одном из перекрестков
Фото: inserpuhov.ru

Утром 3 октября в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что в настоящее время не работает светофор, расположенный на пересечении улиц Театральной и Конной. Эти сведения подтвердили в пресс-службе администрации города.

Информагентству сообщили, что отключение светофора на данном перекрестке связано с проведением плановых работ. Электронный регулировщик, как предполагается, не будет работать до 17:00 3 октября.

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#транспорт


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Комментарии
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  • Медведь123

    Медведь123
    3 часа назад

    Светофор не работает на перекрестке Конная-Кузнечная

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Утром не работал светофор на Тенистой-Калинина. Шпионские "закладки" сработали? Диверсия однако. Расстрелять!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Вчера утром не работали на Игнатьевском с Мухина и с Дьяченко. С Дьяченко вообще было не выехать

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