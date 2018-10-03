Ольга Бузова подает на блогеров в суд

Фото: instagram.com/buzova86

32-летняя Ольга Бузова, телеведущая, дизайнер и певица, оказалась в центре скандала: звезду «Дома-2» обвинили в мошенничестве из-за участия в лотерее, которую она проводила в Instagram. Телеведущая пообещала подарить автомобиль Mercedes-Benz Е-класса одному из тех, кто подпишется на страницу конкурса и всех его спонсоров.

Спонсорами конкурса стали 150 блогеров. Они заплатили за возможность участия в лотерее от 50 до 100 тысяч рублей и взамен должны были получить около 150 тысяч подписчиков в Instagram.

Победителя викторины Бузова определила с помощью генератора случайных чисел: автомобиль достался участнице по имени Люба. А вот спонсоры остались в проигрыше: обещанных подписчиков они так и не получили. Блогеры подозревают, что организаторы пытались накрутить ботов вместо «живых» подписчиков.

Фото:Govoru.com

2 октября Ольга вручила ключи от машины счастливой подписчице.

«Какое-то время я с недоумением наблюдала назревающий скандал и абсурдность обвинений в свой адрес. Но после того, как оскорбления перешли в откровенные утверждения о совершении уголовного преступления, я поняла, что пора действовать», – написала Ольга в своем Инстаграме.

Обиженные блогеры пошли за юридической подмогой к Екатерине Гордон. А Бузова отправилась к другому адвокату, не менее звездному и светскому, а по совместительству бывшему мужу Екатерины – Сергею Жорину. Это он, к слову, занимается скандальным разводом Степаненко и Петросяна и представляет в суде интересы Евгения Вагановича, сообщает «Комсомольская правда».

«В этот раз я решила идти до конца и добиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал и сделал все, чтобы нанести максимальный вред моей Чести, достоинству и деловой репутации. В отличие от пустых обвинений в мой адрес на сомнительных пресс-конференциях, я добьюсь справедливого наказания для виновных. Скоро вы все узнаете. Тем, у кого есть совесть, будет стыдно. С остальными встретимся в суде», – написала Бузова в Инстаграме под фотографией с Жориным.

Фото: Govoru.com

Представитель интересов обманутых блогеров Катя Гордон сдаваться тоже не намерена.

«И звезды, и организаторы, и участники, и спонсоры – все должны ответственно подходить к любой сделке. Ситуацию с Олей Бузовой рано характеризовать и классифицировать. Что касается сегодняшнего вручения "мерседеса", это не закрывает вопроса с теми людьми, которые вложили свои деньги и не получили взамен обещанных подписчиков», – говорит Гордон.