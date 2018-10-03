Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября

Фото: chert-poberi.ru

3 октября в Амурской области солнечно, без осадков. Дует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с усилением до 13 метров. Уличные термометры покажут 15...20, местами – до 10 градусов выше нуля.

В Благовещенске солнечно, без осадков. Ветер с юго-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 17...19 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 353

#погода

Нина Гвоздкова