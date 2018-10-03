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В травмпункте Свободного собирают в тазики текущую сверху воду (видео)

В травмпункте Свободного собирают в тазики текущую сверху воду (видео)

В социальных сетях обсуждают видео, которое, как сообщает инстаграм-паблик «Непростой Свободный», было снято в городском травматологическом пункте Свободного, который входит в состав городской больницы. Аналогичный ролик прислали и в редакцию ИА «Амур.инфо». Из него следует, что в медучреждении пришлось бороться подручными средствами с коммунальными проблемами.

На кадрах видно, что с потолка капает вода, под капли подставлены тазики и ведра. Также видны отсыревшие стены.

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«Городской травматологический пункт. Может, стоит задуматься о реконструкции? Как-никак город президентского внимания», – пишет паблик «Непростой Свободный».

«Пора бы его отремонтировать, там в подвале тоже ппц творится, когда дожди проходят», – прокомментировал видео один из пользователей. «В инфекционном отделении крысы по палатам бегают, и кормят кашей с тараканами», – заметил другой. «Какой главврач, такое и отделение, и больница в принципе», – написал третий.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в Свободненскую городскую больницу, в состав которой входит травмпункт. Однако главный врач учреждения по телефону общаться не стала, попросив направить официальный запрос. Такой запрос был направлен, ответ будет опубликован позже.

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#ЖКХ #здоровье #Свободный


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