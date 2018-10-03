В Приамурье живут 39 пожилых Октябрин и один Октябрь

В Амурской области 39 пенсионерок носят имя Октябрина. Причем девятнадцать из них родились именно в октябре, а шесть в октябре отметят юбилейные даты – 80 и 85 лет. Октябрь же всего один – ему 85 лет.

Самой старшей Октябрине 89 лет, живет она в Благовещенске. Самая молодая – жительница Зеи, ей 57 лет. Большинство же обладательниц этого имени – женщины старше 70 лет. Единственный Октябрь – житель областного центра, ему 85 лет.

Имя Октябрина относится к советским именам. Его появление связано с Октябрьской революцией 1917 года. Годовщина революции много лет отмечалась как один из самых главных праздников в СССР. Популярность имени постепенно снижалась, наиболее часто так нарекали девочек после 20-х годов и до конца 50-х годов ХХ века.

У имени Октябрина есть родственные мужские имена – Октябрь, Октябрист и Октябрин. Новообразованные имена советского происхождения редко приживались в народе и нечасто получали широкую известность, сообщает пресс-служба областного отделения Пенсионного фонда.