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сегодня, 09:05 8

Амурчанам придется платить больше за проезд в плацкарте

Амурчанам придется платить больше за проезд в плацкарте
Фото: ria.ru

Федеральная антимонопольная служба утвердила «предельно допустимый темп роста тарифов» на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании. Это 3,9 % с 1 января 2019 года, говорится на сайте ведомства.

«ФАС России отмечает прогресс в решении задач обновления подвижного состава, повышения качества обслуживания потребителей. Также положительно оценивается увеличение глубины продаж билетов до 90 дней и гибкая политика скидок», – пишет ведомство.

Принятое решение должно позволить ОАО «РЖД» ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.

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#транспорт #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    вы обновляйте свой состав за счёт своей сверхприбыли

  • GnOmE

    GnOmE
    5 часов назад

    именно только АМУРЧАНАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА ПРОЕЗД В ПЛАЦКАРТЕ

  • Кирил

    Кирил
    4 часа назад

    Какие лохи ездят в поездах?

    Везде есть автоперевозчики. Быстрей. Меньше денег. Удобней. До под'езда.

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    Это должно помочь в передачах взяток по 150000 долларов в месяц за покровительство таким уродам, как захарченко.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Кирил

    Какие лохи ездят в поездах? Везде есть автоперевозчики. Быстрей. Меньше денег. Удобней. До под'езда.



    это лохи на автоперевозчиках...50% которых нелегалы...40% пьянь красномордая... 10% нормальных но их на всех не хватит.

    Рискуйте дальше ... главное до подьезда... может до кладбища сразу.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад



    Принятое решение должно позволить ОАО «РЖД» ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров



    нам то это нахрен?

    повышение цен здорово повышает конкуретноспособность, да. этож основной закон экономики.странно, что никто, кроме наших гениев в правительстве об этом не знал.

  • ay

    ay
    3 часа назад



    повышение цен здорово повышает конкуретноспособность, да. этож основной закон экономики.странно, что никто, кроме наших гениев в правительстве об этом не знал.



    Неправильно читаете. Этими словами они утверждают, что здрав цену они получат кучу денежек которые тут же пустят на шубохранилище новые просторные мягкие вагоны с индивыдавалка... с индивидуальным обдувом и вибромассажем мягких частей спины. Сервис достигнет небывалых высот. Коромёжка в широком ассортименте: от кваса до красной икры и перепелов. Составы будут тянуть современнейшие рысаки, бурлаки локомотивы со скоростью 250 км/ч. И тогда все сразу захотят кататься с этими "ништяками" даже платя втридорога. "Васюки", если короче.

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    59 минут назад

    Сокращение размеров бонусов и премий руководства РЖД позволит обновить подвижной состав.Пересмотр контрактов футбольного клуба "Локомотив" позволит обновить вокзальную инфраструктуру.Зарплата футболера Феди Смолова 18 млн в месяц если что. А народ обдирать привычней?

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