Амурчанам придется платить больше за проезд в плацкарте
Федеральная антимонопольная служба утвердила «предельно допустимый темп роста тарифов» на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании. Это 3,9 % с 1 января 2019 года, говорится на сайте ведомства.
«ФАС России отмечает прогресс в решении задач обновления подвижного состава, повышения качества обслуживания потребителей. Также положительно оценивается увеличение глубины продаж билетов до 90 дней и гибкая политика скидок», – пишет ведомство.
Принятое решение должно позволить ОАО «РЖД» ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.
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