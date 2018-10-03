Благовещенец лишился 40 тысяч рублей, переведя деньги на чужую карту

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В полицию Благовещенска поступило заявление от жителя областного центра. Мужчина сообщил, что у него обманом похитили 40 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что на сайте по продаже автозапчастей мужчина увидел объявление о нужной ему запчасти. Написал на указанный адрес электронной почты о том, что хочет приобрести заинтересовавший его товар, и уточнил реквизиты карты, на которую необходимо перевести деньги.

Не дождавшись ответа, благовещенец позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Ему ответил мужчина, который подтвердил информацию о продаже запчасти и пообещал отправить необходимые реквизиты. Через некоторое время с электронной почты, адрес которой был указан в объявлении и на которую горожанин направлял письмо, пришел ответ с номером банковской карты. Переведя 40 тысяч рублей, мужчина перезвонил «продавцу» и сказал, что перевел деньги. Однако тот сообщил, что денег он не получал и реквизиты по почте не отправлял.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.