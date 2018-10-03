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3октября
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сегодня, 08:47 2

Благовещенец лишился 40 тысяч рублей, переведя деньги на чужую карту

Благовещенец лишился 40 тысяч рублей, переведя деньги на чужую карту
Фото: ria.ru

В полицию Благовещенска поступило заявление от жителя областного центра. Мужчина сообщил, что у него обманом похитили 40 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что на сайте по продаже автозапчастей мужчина увидел объявление о нужной ему запчасти. Написал на указанный адрес электронной почты о том, что хочет приобрести заинтересовавший его товар, и уточнил реквизиты карты, на которую необходимо перевести деньги.

Не дождавшись ответа, благовещенец позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Ему ответил мужчина, который подтвердил информацию о продаже запчасти и пообещал отправить необходимые реквизиты. Через некоторое время с электронной почты, адрес которой был указан в объявлении и на которую горожанин направлял письмо, пришел ответ с номером банковской карты. Переведя 40 тысяч рублей, мужчина перезвонил «продавцу» и сказал, что перевел деньги. Однако тот сообщил, что денег он не получал и реквизиты по почте не отправлял.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    5 часов назад



    При всем уважении - ну 100 раз уже писали и говорили - не отправляйте деньги непонятно кому....... Отправить 40 тыс. человеку, которого в глаза не видел - ну как-то глупо....

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Не даром говорят: "Скупой платит дважды!". Зайди в магазин "Автозапчасти" (благо их сейчас "море" развелось), выбери, "потрогай", сравни, потом покупай... Брать через Интернет, ВСЁ РАВНО, что "Кота в мешке". А с предоплатой, вообще, сплошной РАЗВОД!

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