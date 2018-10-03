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В Восточном военном округе призовут около 8 тысяч человек

В Восточном военном округе призовут около 8 тысяч человек
Фото: structure.mil.ru

В Восточном военном округе (ВВО) стартовала осенняя призывная кампания. Военными комиссариатами округа спланировано призвать и отправить в войска для прохождения военной службы около 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Около 90 процентов новобранцев будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Первые их отправки в войска начнутся во второй половине октября.

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На призывных сборных пунктах округа полностью подготовлено имущество вещевого и продовольственного обеспечения. Призывников обеспечат военной повседневной формой одежды в соответствии с распределением в виды и рода войск. Кроме того, каждый призывник получит армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По сравнению с призывной кампанией осенью 2017 года, число призываемых граждан уменьшилось. Это связано с планомерным комплектованием войск военнослужащими, проходящими службу по контракту. Наряду с этим ежегодно возрастает число призывников с высшим и средним профессиональным образованием.

Существует перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где призыв граждан на военную службу осуществляется 1 раз в год (весной или осенью). В связи с этим, в 24 районах Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа, где граждане призывались в ходе весеннего призыва, осенью призыв проводиться не будет.

Начальник отдела призыва организационно-мобилизационного управления штаба ВВО полковник Владимир Туршатов отметил, что с 2018 года гражданам, которым не исполнилось 27 лет, ранее признанным негодными к службе по медицинским показаниям и переведенным в запас, по желанию предоставляется право пройти повторно медицинскую комиссию. При излечении заболеваний и положительном заключении комиссии о состоянии здоровья гражданина, он призывается в ряды Вооруженных Сил на общих основаниях.

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