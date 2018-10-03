В Благовещенске состоится первый хакатон
Марафон программирования пройдет в Благовещенске с 12 по 14 октября. Участие в мероприятии могут принять все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.
12 октября стартует бесплатный трехдневный дальневосточный хакатон AmurDigitalHack – совместное мероприятие ПАО «Мобильные Телесистемы» Амурского государственного университета и компании «2 ГИС Благовещенск» при поддержке правительства Амурской области.
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Воплотить свои идеи в жизнь могут как студенты, так и профессионалы отрасли: программисты, инженеры, дизайнеры, 3D-модельеры, маркетологи и специалисты других направлений, заинтересованные в развитии в инновационной сфере. Для участия в хакатоне обязательна регистрация. Подать заявку на участие нужно до 11 октября.
В рамках хакатона участникам предстоит разработать прототип продукта на заявленную организаторами тематику. Участникам первого в регионе хакатона будет предложено решить задачи по четырем тематическим трекам: «Smart City: город для всех», направленный на улучшение жизни населения; «геосервис для туризма и досуга»; образовательный трек Campus Activities; также будет предложен кейс на свободную тему.
Мероприятие пройдет на платформе actum.online. Само мероприятие пройдет в Амурском госуниверситете, где встретятся участники, готовые поработать в команде и поделиться своими идеями.
Призовой фонд первого амурского хакатона – 300 тысяч рублей. Финансирование по итогам мероприятия получат проекты-победители. Лучшие проекты попадут в бизнес-акселератор МТС, студенты смогут быть приняты на стажировку или трудоустроены, а другие участники состязаний имеют шанс получить финансирование для реализации своих идей.
Партнерский материал
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