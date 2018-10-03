Овны будут избегать серьезных разговоров, у Козерогов продвижение на работе: прогноз на 3 октября

Восход Солнца: 06:32

Заход Солнца: 18:05

Солнце в Весах.

Овен. Вам нужно самому искать нужную информацию, которая понадобится на новой работе. Избегайте лишних разговоров и обсуждений в кругу людей, которым мало доверяете.

Телец. Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность.

Близнецы. В этот день вы окажетесь в центре интересных событий. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем.

Рак. У Вас отлично пройдут коммерческие сделки и мероприятия, нацеленные на продвижение кампании. Для всего этого понадобится, как прыткий ум, так и накопленный опыт.

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Лев. Звезды не советуют слишком бурно реагировать на чужие замечания, критику и высказывания. У вас есть свое мнение, вот за него и держитесь.

Дева. Сегодня лучше заняться улаживанием финансовых проблем, от которых зависит не только состояние личного счета, но и отношения с близкими.

Весы. В данный момент вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в делах сердечных. Причем вряд ли это окажется исключительно плодом ваших усилий.

Скорпион. Стечение обстоятельств сделает многие вещи возможными. Одновременно усилятся конкуренция и противоречия внутри коллектива.

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Стрелец. Уровень доходов в этот период вас не разочарует. Может неожиданно подвернуться шанс дополнительно заработать.

Козерог. Усилия в работе будут вознаграждены и оценены начальством. Только не пытайтесь перечить шефу, иначе окажитесь в числе отстающих.

Водолей. Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить.

Рыбы. Время осуществления надежд и образования новых связей. Ваши намерения осуществятся, а личные достижения удивят окружающих, если не будете слишком рьяно добиваться своих целей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев