Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость
сегодня, 20:52 1

В Благовещенске тренируются отражать агрессию против России (фото)

В Благовещенске тренируются отражать агрессию против России (фото)

В Благовещенске проходит масштабная тренировка по гражданской обороне. Амурское управление МЧС, городские власти и крупные муниципальные предприятия отрабатывают действия в случае возникновения угрозы агрессии против России.

Поисково-спасательный отряд показал готовность к ЧС. На территории пятой школы работал эвакуационный пункт. На предприятиях «Амурский бройлер» и «Амурводоканал» оборудовали посты радиационного, химического и биологического наблюдения.

В среду, 3 октября, пройдет последний, третий этап тренировки. В областном центре проведут пожарно-тактические учения, покажут все отработанные элементы в комплексе. Позже спасатели подведут итоги тренировки.

Просмотров всего: 126

#учения

Фотогалерея
+69

Общество 26

В октябре гражданскую оборону Благовещенска переведут с мирных рельсов на военные
Общество

На реке Амур ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации (фото)
Общество 2

В Благовещенске для студентов ДальГАУ провели учения с носком для эвакуации
Общество 8

Масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток России завершилась
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Sah

    Sah
    6 минут назад

    как в ФБ один москвич написал про Благу:

    "Представляете, наш российский город с 200 тясячами населения от 2х миллионного китайского города Х. отделяет только речка. И вы знаете что? Китайцы к нам мост строят! "

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь