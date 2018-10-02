В Благовещенске тренируются отражать агрессию против России (фото)

В Благовещенске проходит масштабная тренировка по гражданской обороне. Амурское управление МЧС, городские власти и крупные муниципальные предприятия отрабатывают действия в случае возникновения угрозы агрессии против России.

Поисково-спасательный отряд показал готовность к ЧС. На территории пятой школы работал эвакуационный пункт. На предприятиях «Амурский бройлер» и «Амурводоканал» оборудовали посты радиационного, химического и биологического наблюдения.

В среду, 3 октября, пройдет последний, третий этап тренировки. В областном центре проведут пожарно-тактические учения, покажут все отработанные элементы в комплексе. Позже спасатели подведут итоги тренировки.