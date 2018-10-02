Умер артист Роман Карцев

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Причиной смерти народного артиста России Романа Карцева стал инфаркт миокарда, сообщил писатель-сатирик Михаил Жванецкий. «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — сказал он.

Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Он выступал с Виктором Ильченко в дуэте «Карцев и Ильченко» Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра «Эрмитаж» Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко в 1992 году стал выступать на эстраде с моноспектаклями.

Карцев снимался в фильмах «Старые клячи», «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и других.

В 1990 году Роман Карцев удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, в 1999 году ему присвоили звание народного артиста России. Также артист был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Похоронят замечательного артиста на Троекуровском кладбище.