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сегодня, 20:05 1

Белогорск планирует прекратить финансирование работы социального такси

Белогорск планирует прекратить финансирование работы социального такси
Фото: cso-nizhn.crm.socinfo.ru

С 2019 года Белогорск планирует прекратить финансирование из средств городского бюджета работу социального такси. В настоящее время выполнение социальных обязательств частной структурой муниципалитет обеспечивает субсидией из городского бюджета. В текущем году на эти цели предусмотрено около 700 тысяч рублей.

В управлении ЖКХ городской администрации напомнили, что социальное такси в Белогорске работает с мая 2010 года по решению главы Станислава Мелюкова. Город добровольно взял на себя функции по предоставлению социальной транспортной услуги. С января 2016 года услуга переведена на аутсорсинг. С этого времени спецавтомобиль, предназначенный для перевозки льготной категории граждан, находится в оперативном управлении частного предпринимателя. Расходы городского бюджета за 8 месяцев текущего года на обеспечение работы соцтакси составили около 600 тысяч рублей, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

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«В соответствии с соглашением между министерством финансов области и Белогорском о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, муниципалитету запрещено финансировать вопросы, не связанные с вопросами местного значения, – пояснила замначальника финансового Управления Елена Наливкина. – Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования, не связанные с решением вопросов, требуется отменить с 1 января очередного финансового года. В случае невыполнения требований минфина, установленных соглашением, Белогорск могут лишить части дотации».

Размер дотации Белогорску в текущем году составил почти 200 миллионов рублей. Вопрос о внесении изменений в положение «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета» будет вынесен на октябрьское заседание Белогорского городского Совета.

По словам специалистов, функции по предоставлению транспортной услуги «Социальное такси» – в полномочиях министерства социальной защиты населения Амурской области. В Белогорске готовы передать ведомству специализированный автомобиль. В настоящее время этот вопрос прорабатывается в администрации города.

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#Белогорск #городская власть #транспорт #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    сказка кончилась-инвалиды Мелюкову не нужны

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