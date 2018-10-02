Запас угля в Приамурье существенно превышает норматив

Фото: amurobl.ru

2 октября состоялось очередное заседание правительства Амурской области. Его провел губернатор региона Василий Орлов. На заседании рассмотрели вопрос о создании нормативного запаса топлива к началу отопительного периода.

О ситуации рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Приамурья Сергей Гордеев. Запас угля сегодня составляет 537 тысяч тонн, что существенно превышает норматив. Запасы мазута – 12,1 тысячи тонн, или 103 % от нормы, дров – 4,1 тысячи тонн, или 113 % от норматива.

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Отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах области, кроме города Свободного. По всему Приамурью в работе находятся 544 котельных. 36 котельных Свободного будут запущены в четверг, 4 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду составила 99,5 %. Котельные готовы на 99,2 %, теплосети – на 99,8 %, водопроводные сети – на 99,2 %, жилищный фонд – на 99,8 %. Обеспеченность резервными источниками энергии на котельных области составляет более 96 %», – рассказал Сергей Гордеев.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что прохождение отопительного периода в области должно находиться под самым пристальным вниманием ведомств и муниципальных властей.