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2октября
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сегодня, 19:23 0

В купальный сезон на водных объектах в Приамурье погибли 25 человек

В купальный сезон на водных объектах в Приамурье погибли 25 человек
Фото: masterok.livejournal.com

Состоялось заседание правительства Амурской области, на котором был рассмотрен вопрос об итогах прохождения купального сезона 2018 года. В том числе были озвучены данные о погибших на водных объектах в регионе во время купального сезона.

За купальный сезон 2018 года, то есть в период с 1 июня по 31 августа, было зарегистрировано 25 случаев гибели населения на водных объектах (в 2017 году – 30), из них 4 ребенка. Основная причина всех трагедий – купание в неустановленных местах – это унесло жизни 23 человек, в том числе на нетрезвую голову. Дети погибали после того, как их оставляли без присмотра.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, на заседании обсудили применение мер, которые могли бы способствовать снижению числа трагических случаев. В частности, речь шла об увеличении административных штрафов за купание в неустановленных местах.

«Важно проводить качественную работу по информированию граждан. Необходимо сделать так, чтобы люди, отправляясь на тот или иной пляж, знали о том, сколько трагедий на воде уже произошло, знали причины этих трагедий. Необходимо также рассмотреть вопрос с увеличением суммы штрафа – пусть граждане также знают об этом. Может, кому-то это спасет жизнь», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

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