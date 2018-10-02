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В Благовещенске случился пожар на крыше жилой 6-этажки (видео)

В Благовещенске случился пожар на крыше жилой 6-этажки (видео)

2 октября в Благовещенске возник пожар в 6-этажном жилом доме по адресу: улица Амурская, 34. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

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Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 16:22. Горела деревянная конструкция крыши дома. Огнеборцы прибыли на место через 3 минуты. В 16:39 было ликвидировано открытое горение.

На месте работали силы в составе 11 человек и 4 единиц техники. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Информации о пострадавших нет.

Фото, видео: instagram.com/kriminal.blg

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