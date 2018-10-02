При хлопке газа в Свободном пострадали два человека

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26 сентября в поселке Советский, входящем в городской округ Свободного, был хлопок газа в жилом доме. В результате происшествия есть пострадавшие.

О случившемся 2 октября сообщил Gzt-sv.ru. «26 сентября в поселке Советский в одном из домов произошла утечка бытового газа, в результате произошел взрыв газо-воздушной смеси без возгорания, и два человека с ожогами первой и второй степени были доставлены в больницу», – пишет портал. Отмечается, что о происшествии было сообщено на пленарном совещании в администрации Свободного 1 октября.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области, где эти сведения подтвердили. «Действительно, было сообщение о том, что на территории города Свободного в жилом доме был хлопок газо-воздушной смеси в кухонном помещении. Действительно, два человека пострадали», – сказали в ведомстве.