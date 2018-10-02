Прокуратура выясняет, почему падают кирпичи со стен домов в Благовещенске

Свой дом по адресу: улица Зейская, 295, жильцы теперь обходят стороной. Облицовочный кирпич с фасада здесь обвалился летом – уже во второй раз. До сих пор фасад не отремонтирован. Территория огорожена.

«Ничего не ремонтировали. Только разобрали рассыпанные кирпичи. А так, каждый день обещают, обещают. Якобы должны выставить на аукцион, найти подрядчика, который будет составлять проектно-сметную работу. Хотя я думаю, проектно-сметная работа в данный момент не нужна. Это чрезвычайная ситуация, дом рушится, можно было найти подрядчика и без аукциона проводить», – считает житель дома Завен Бадалян.

Дом на Зейской построили в 2008 году. А соседнюю 16-этажку по улице Новой, 2, – в 2011-м. Здесь по двум стенам пошли трещины толщиной в два-три пальца, в некоторых местах они просвечивают насквозь. Люди сами укрепили стену, как смогли, замазали дыры цементным раствором. Судя по всему, обрушение облицовки здесь – дело времени.

«Это как-то настораживает, если честно, здесь у нас огораживали, стараемся не ходить в боковой магазин, чтобы лишний раз не рисковать. Наш дом я сама не видела, чтобы ремонтировали. Единственное, что мы подписывали решение общее дома, чтобы был поставлен на капитальный ремонт», – рассказала жительница дома Екатерина Филинова.

Самый молодой из трех – дом 4 по улице Новой. Его сдали в эксплуатацию в 2013 году. Он еще на гарантии у застройщика. Но здесь тоже отходил облицовочный кирпич. В этом доме фасад укрепили железными уголками и болтами. Крепления доходят до третьего этажа. Насколько всё это соответствует строительным нормам и правилам, неизвестно.

Все три многоэтажки проектировал «Амургражданпроект». Проекты одобрила госэкспертиза.

«Делается расчет толщины стены, толщины утеплителя, который закладывается внутрь. Также в проекте прописывается марка кирпича по прочности, марка раствора по прочности, которая должна быть. Также рассчитывается величина армирования стен, кладочные сетки, связевые сетки, диаметр арматуры, величина ячейки сетки», – рассказал главный инженер проектов «Амургражданпроект» Андрей Юрков.

Проектировщики проводят и авторский надзор в процессе строительства. Но это выборочное обследование. Определенные виды работ проверяются обязательно, другие - только по вызову заказчика. Авторский надзор дома по адресу: Новая, 4 проводил Андрей Юрков. Проверить, соответствует ли кирпичная кладка проекту, его не вызывали.

«Что касается ведения кирпичной кладки, то тут этот норматив входит в сферу деятельности строительной компании, проектировщик не обязан следить за тем, как осуществляется кладка. Но если что-то непонятно и проектировщик вызван - непонятно, как заармировать либо что-то там сделали не так, как по проекту и требуется какое-то принятие решения, - то проектировщик вызывается, обычно это делается письменно или телефонным звонком. Меня на кирпичную кладку не вызывали», – добавил Андрей Юрков.

Дома строила компания «Дальсвет» – теперь уже банкрот. Руководитель сообщил, что работы выполнялись в соответствии с проектами. Он рассказал, что облицовочные кирпичи падают с многоэтажек не только в Благовещенске. Саратов, Курск, Сыктывкар, Петербург, Тюмень – в интернете множество сообщений о подобных происшествиях. Возможно, дело в кирпиче.

«Предприятие, которое строило дома, построило их согласно проекту, нет отхождения ни направо, ни налево, всё это было проверено всеми соответствующими органами. Даже если этот кирпич убрать весь, грубо говоря, взять отбойный молоток и срезать и эти стены просто заштукатурить и покрасить, то несущей способности здание не потеряет. Вот эта серия домов хороша тем, что у них внутреннее утепление идет и внутри есть прижимная стенка. То есть, на теплоношение и на сохранность тепла оно, в принципе, не повлияет», – пояснил генеральный директор строительной компании «Дальсвет» Сергей Щербаков.

Одна техническая экспертиза дома по Зейской уже готова. Ее проводил индивидуальный предприниматель. Заказчик работ – управляющая компания «Управдом». По предварительным данным прокуратуры, отступления от проекта при строительстве подтвердились, в частности, они касаются кладки облицовочного кирпича. Тем не менее дом благополучно был сдан в эксплуатацию. Претензий у надзорных органов на этапе строительства не было.

«По этому дому с жилищной инспекцией проводили порядка 12 проверок, и нарушений не было. Постоянно после каждой проверки составлялись акты: нарушений нет, и всё нормально. В ходе проверок будет дана, конечно, оценка всем структурам, которые уполномочены были осуществлять надзор, в том числе, Госстройнадзор. Я, допустим, не исключаю, если в результате проверки будут подтверждены определенные нарушения. Тогда материалы проверки могут быть направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – рассказал старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

Летом прокуратура объявила предостережение в адрес и.о мэра города Благовещенска, чтобы власти приняли меры, направленные на безопасность жизни и здоровья граждан". В адрес руководителя управляющей компании «Управдом» тоже были внесены представления об устранении нарушений. Разрушения кирпича, по данным прокуратуры, были выявлены несвоевременно. После разрушения управляющая компания местами установила металлические анкеры в стены до третьего этажа. Но этого недостаточно. Дом на Зейской планирует отремонтировать Фонд капитального ремонта. Сведения об аукционе размещены на сайте госзакупок. Когда же будет обследован и отремонтирован дом по Новой, 2 – неизвестно. Тем временем прокуратура Амурской области начала еще одну проверку. Облицовочный кирпич на днях обрушился и в доме по Артиллерийской, 17. За несколько секунд до происшествия мимо проходила женщина. Этот дом тоже можно посоветовать обходить стороной.