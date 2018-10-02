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сегодня, 17:31 2

Около Свободного установили 4-метровый крест

Около Свободного установили 4-метровый крест
Фото: svobnews.amur.ru

Около города Свободный, на обочине объездной трассы, на прошлой неделе появился поклонный крест. Конструкция высотой 4 метра находится на метровом бетонном постаменте. Она установлена на пересечении с улицей Михайло-Чесноковской.

«Устанавливать поклонные кресты на перекрестках дорог – это наша давняя традиция, которая сейчас возвращается по всей России, – рассказал настоятель Свято-Никольского храма отец Валерий. – Два таких креста нам передала Благовещенская православная епархия – один мы ранее установили на роднике, а еще один сейчас – около трассы. Надеюсь, кто-то, проезжая мимо него, одумается и снизит скорость, будет внимательнее на дороге».

Возможно, такой же символ православной веры появится и на въезде в город с благовещенской трассы. Но этот вопрос пока остается открытым, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#религия #Свободный


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Комментарии
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  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    3 часа назад

    Я так понимаю, что если рядом установить красную пятиконечную звезду, то можно налипнуть на ст.148 УК РФ. А если ещё написать "Ленин жив", как учили советских октябрят и пионеров, то в отправят в места не столь отдалённые в три пятнадцать.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    3 часа назад

    Так что же даст этот крест современной архитектуре города,как он впишется в инфраструктуру этого поистине прекрасного мегаполиса. На моей памяти около одного из таких крестов столько ДТП произошло с пострадавшими, сколько их не было до его установки. В чём причина? Если Бог есть, то почему его нет?.

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