Около Свободного установили 4-метровый крест

Фото: svobnews.amur.ru

Около города Свободный, на обочине объездной трассы, на прошлой неделе появился поклонный крест. Конструкция высотой 4 метра находится на метровом бетонном постаменте. Она установлена на пересечении с улицей Михайло-Чесноковской.

«Устанавливать поклонные кресты на перекрестках дорог – это наша давняя традиция, которая сейчас возвращается по всей России, – рассказал настоятель Свято-Никольского храма отец Валерий. – Два таких креста нам передала Благовещенская православная епархия – один мы ранее установили на роднике, а еще один сейчас – около трассы. Надеюсь, кто-то, проезжая мимо него, одумается и снизит скорость, будет внимательнее на дороге».

Возможно, такой же символ православной веры появится и на въезде в город с благовещенской трассы. Но этот вопрос пока остается открытым, сообщает пресс-служба администрации Свободного.