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2октября
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сегодня, 17:25 0

В Благовещенске в районе улиц Ленина – Комсомольская ограничат остановку машин

В Благовещенске в районе улиц Ленина – Комсомольская ограничат остановку машин
Фото: admblag.ru

В Благовещенске оборудуют дополнительными дорожными знаками района перекрестка улиц Ленина – Комсомольская. Здесь недавно были перенесены автобусные остановки и проводятся мероприятия по обустройству светофорных объектов.

В рамках проведения этих мероприятий на перекрестке введут ограничение на остановку транспортных средств. Машины нельзя будет парковать в районе перекрестка, а также около обустроенных остановок. Для этого администрация города Благовещенска в соответствии с решением городской комиссии по безопасности дорожного движения собирается установить здесь соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #транспорт


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