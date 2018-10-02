В Благовещенске в районе улиц Ленина – Комсомольская ограничат остановку машин

Фото: admblag.ru

В рамках проведения этих мероприятий на перекрестке введут ограничение на остановку транспортных средств. Машины нельзя будет парковать в районе перекрестка, а также около обустроенных остановок. Для этого администрация города Благовещенска в соответствии с решением городской комиссии по безопасности дорожного движения собирается установить здесь соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба городской администрации.